Αντώνης Ρέμος: Μεγάλη επετειακή συναυλία στη Θεσσαλονίκη – Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια μεγάλη συναυλία για τη συμπλήρωση 30 χρόνων πορείας στο ελληνικό τραγούδι έδωσε απόψε ο Αντώνης Ρέμος στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, σε μια βραδιά που άρχισε με περίπου δύο ώρες καθυστέρηση εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και ζητημάτων ασφαλείας που προέκυψαν στον χώρο.

Από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο αποχαιρέτισε εμφανώς συγκινημένος. Στο video wall προβλήθηκε μεγάλη φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα».

Οι εμφανίσεις Αρναούτογλου, Γαρμπή και Μαντού

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στη σκηνή ανέβηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος διατηρεί πολυετή φιλία. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον τραγουδιστή χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική προσφώνηση «καρντάση».

Στη μουσική βραδιά συμμετείχε και η Καίτη Γαρμπή, η οποία τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε ντουέτο. Κατά την αποχώρησή της από τη σκηνή, παραπάτησε και παραλίγο να πέσει, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο εμφανίστηκε και η Μαντώ, με την οποία ερμήνευσαν το «Εμείς», μία από τις κοινές επιτυχίες τους.

Η βροχή και η εκκένωση της εξέδρας VIP1

Η επετειακή συναυλία είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00, ωστόσο η έναρξή της καθυστέρησε περίπου δύο ώρες. Η έντονη βροχόπτωση, που άρχισε λίγο μετά τις 18:00 στη Θεσσαλονίκη, δημιούργησε αρχικά αβεβαιότητα σχετικά με το αν η εκδήλωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Το κοινό παρέμεινε στον χώρο με ομπρέλες, αναμένοντας ενημέρωση για την εξέλιξη της συναυλίας. Όταν τελικά δόθηκε το «πράσινο φως» για την έναρξή της, προέκυψε επιπλέον ζήτημα στην εξέδρα VIP1, όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ατόμων.

Για λόγους ασφαλείας, οι διοργανωτές προχώρησαν στην εκκένωση της εξέδρας, προτού η συναυλία αρχίσει τελικά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.