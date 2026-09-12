Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς στο Πανθεσσαλικό

Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Ηρακλής και Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 4η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι με σημαντικές ευκαιρίες, δύο δοκάρια και καθοριστικές παρεμβάσεις του VAR.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 24ο λεπτό με τον Σωτήρη Τσιλούλη, ενώ ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 73’ με τον Πέδρο Μάρκες. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά δίχτυα στο 90’+4’, ωστόσο το γκολ του Μάρκες ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης στο VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο.

Το προβάδισμα του Ατρομήτου και η παρέμβαση του VAR

Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν καλύτερη οργάνωση στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία στο 9’. Ο νεοαποκτηθείς Περέα επιχείρησε διαγώνιο σουτ, όμως ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα με διπλή προσπάθεια.

Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό. Ο Λύρατζης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε και ο Περέα την έστρωσε στον Τσιλούλη, ο οποίος πλάσαρε από κοντά για το 0-1. Ο βοηθός υπέδειξε αρχικά οφσάιντ, όμως το γκολ κατακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο του VAR.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ συνέχισε να απειλεί, με τον Περέα να δημιουργεί ακόμη μία ευκαιρία στο 34’. Ο Κολομβιανός πάσαρε στον Τσούμπερ, το πλασέ του οποίου κατέληξε πάνω στον Αθανασιάδη.

Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι άνθρωποι του Ηρακλή διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Τσιλούλη για φάουλ στον Σόρια. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 20 φάουλ και περίπου 20 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου.

Δύο δοκάρια μέσα σε λίγα λεπτά

Ο Βάλτερ Ματζάρι προχώρησε σε διπλή αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Ραντόγια και Λόπεθ.

Ο ρυθμός του αγώνα αυξήθηκε και οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο 57’, ο Τσούμπερ επιχείρησε διαγώνιο αριστερό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη.

Λίγο αργότερα, ο Λόπεθ συνεργάστηκε με τον Σόρια και σούταρε δυνατά από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια έσκασε στη γραμμή της εστίας του Χουτεσιώτη, με τη διαιτητική ομάδα να αποφασίζει ότι δεν υπήρξε γκολ.

Ο Μάρκες ισοφάρισε στο 73’

Ο Ηρακλής έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 73ο λεπτό. Ο Ρος έβγαλε κάθετη πάσα πίσω από το κέντρο, ο Μάρκες κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε με το δεξί τον Χουτεσιώτη για το 1-1.

Ο Ατρόμητος επιχείρησε να πάρει ξανά το προβάδισμα, όμως ο Λύρατζης στο 79’ και ο Τσούμπερ στο 81’ δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. Στην απέναντι περιοχή, το τελείωμα του Κόλιτς στο 83’, μετά από προσπάθεια του Λόπεθ, ήταν άστοχο.

Οι δύο τερματοφύλακες επενέβησαν στα τελευταία λεπτά. Ο Χουτεσιώτης σταμάτησε την προσπάθεια του Μάρκες στο 89’, ενώ ο Αθανασιάδης απέκρουσε το σουτ του Τσούμπερ στο 90’+2’.

Ακυρώθηκε γκολ του Ηρακλή στις καθυστερήσεις

Στο 90’+4’, μετά από απομάκρυνση της μπάλας, ο Κούστα πήρε την κεφαλιά και ο Μάρκες έφυγε μόνος απέναντι στον Χουτεσιώτη, τον οποίο πλάσαρε εύστοχα.

Ο διαιτητής Ελευθέριος Κατόπης κλήθηκε από το VAR να εξετάσει τη φάση σε on-field review και στη συνέχεια ακύρωσε το γκολ, καταλογίζοντας φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο. Η απόφαση προκάλεσε διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ηρακλή.

Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο Σερζίνιο έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, ωστόσο ο βοηθός είχε υποδείξει οφσάιντ.

Το 1-1 παρέμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα, με τον Ηρακλή να φτάνει τους 5 βαθμούς και τον Ατρόμητο τους 2 βαθμούς.

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου)

Κίτρινες κάρτες: Καϊμπουέ, Μιρ, Λόπεθ – Τσιλούλης, Περέα, Πνευμονίδης, Σταυρόπουλος.

Οι συνθέσεις

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού (56’ Μάρκες), Καϊμπουέ (46’ Ραντόγια), Σουρλής (82’ Κράιντς), Νιζέ, Μιρ (46’ Λόπεθ), Κόλιτς (86’ Κούστα).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης (82’ Σερζίνιο), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης (56’ Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Μουντές (71’ Καραμάνης), Περέα (56’ Τσαντίλας).