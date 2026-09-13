Αλγκουαθίλ: «Δεν δεχόμαστε την ήττα, ούτε την ισοπαλία – Πρέπει να κερδίζουμε»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως γνωρίζει απόλυτα τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη για άμεση βελτίωση, ξεκαθάρισε πως ο χρόνος πιέζει και έστειλε μήνυμα πως η ομάδα πρέπει να επιστρέψει γρήγορα στις νίκες.

«Αρχικά, θέλω να πω πως είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ξέρω τι είναι να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με αυτή τη φανέλα.

«Παρόλο που είμαι λίγο εδώ, νιώθω πληγωμένος. Η Σοσιεδάδ και ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικοί σύλλογοι, με διαφορετικούς παίκτες. Εδώ δεν δεχόμαστε την ήττα, ούτε την ισοπαλία, πρέπει να κερδίζουμε. Θέλω να σας πω πως δεν θα σταματήσω να δουλεύουμε προκειμένου όλοι, εσείς και εμείς, να είμαστε περήφανοι για την ομάδα».

Αναφερόμενος στην εικόνα της ομάδας και ειδικότερα στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, ο Αλγκουαθίλ υπογράμμισε πως είδε αρκετά από τα στοιχεία που θέλει να χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό. Η πίεση ψηλά και η προσπάθεια δημιουργίας κινδύνων απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, τα θετικά σημεία.

«Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμένα η πρώτη μισή ώρα δεν ήταν κακή. Πιέσαμε ψηλά, δημιουργήσαμε κίνδυνο κόντρα σε μία ομάδα που παίζει ψηλά και έχει την κατοχή. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν καλύτεροι.

Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος εκείνοι ανέβηκαν ψηλά, δημιούργησαν κίνδυνο γιατί είναι μία καλή ομάδα. Αυτό που έχω σαν ιδέα είναι αυτό που είδατε στο πρώτο μισάωρο, μία ομάδα που θέλει να πιέζει. Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μία διαδικασία, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάγκη άμεσης προσαρμογής ενόψει της ευρωπαϊκής συνέχειας. Με το παιχνίδι απέναντι στη Γιαγκελόνια να πλησιάζει, ο Αλγκουαθίλ τόνισε πως η ομάδα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, να διορθώσει τις αδυναμίες της και να αφήσει στην άκρη κάθε πιθανή δικαιολογία.

«Όπως είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Θα πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό ματς. Είναι λίγος ο χρόνος και θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι νίκες θα είναι εκείνες που θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να αποκτήσει την απαραίτητη ηρεμία, ώστε να δουλέψει με μεγαλύτερη συνέπεια πάνω στο αγωνιστικό πλάνο. Αναφέρθηκε, επίσης, στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, επισημαίνοντας πως αρκετοί ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο για έναν σύλλογο του μεγέθους του Ολυμπιακού.

Σε ό,τι αφορά τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο Αλγκουαθίλ έδειξε διάθεση να στηρίξει τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Αναγνώρισε την ικανότητά του στο σκοράρισμα, αλλά τόνισε πως οι απαιτήσεις στο νέο του περιβάλλον είναι σαφώς υψηλότερες και πως χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί.

«Σίγουρα τον ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έχει συνηθίσει να βάζει γκολ αλλά σε άλλο πρωτάθλημα. Οι απαιτήσεις που έχουμε εδώ είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι ένα παιδί που πρέπει να προσαρμοστεί. Έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά πρέπει να βελτιώσει πράγματα. Είναι ένα παιδί που κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνει πράγματα και αυτό είναι ότι καλύτερο για έναν νέο παίκτη. Πιστεύουμε πως στο τέλος της σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος».

Το βασικό μήνυμα του Αλγκουαθίλ, πάντως, ήταν ξεκάθαρο: στον Ολυμπιακό ο πήχης είναι ψηλά, η υπομονή είναι περιορισμένη και η επιστροφή στις νίκες αποτελεί άμεση προτεραιότητα.