Απρόοπτο στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου: Η Καίτη Γαρμπή έπεσε στη σκηνή – «Έφαγα μια επική γλίστρα, είμαι καλά», δείτε βίντεο

Στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε στη σκηνή λίγο πριν αποχωρήσει. Ο Αντώνης Ρέμος, που βρισκόταν δίπλα της, την κράτησε από το χέρι, περιορίζοντας την πτώση, και η συναυλία συνεχίστηκε ομαλά.

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Συναυλία Ρέμου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε στη σκηνή λίγο πριν αποχωρήσει.
  • Η τραγουδίστρια έχασε για λίγο την ισορροπία της, όμως ο Αντώνης Ρέμος που βρισκόταν δίπλα της την κράτησε από το χέρι, περιορίζοντας την πτώση.
  • Η Καίτη Γαρμπή δεν τραυματίστηκε και σύντομα σηκώθηκε, ενώ ο Αντώνης Ρέμος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας: «Μας έφαγαν…».

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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε στη σκηνή λίγο πριν αποχωρήσει.

Η τραγουδίστρια, η οποία είχε προηγουμένως ξεσηκώσει το κοινό με την εμφάνισή της, έχασε για λίγο την ισορροπία της, όμως ο Αντώνης Ρέμος που βρισκόταν δίπλα της την κράτησε από το χέρι, περιορίζοντας την πτώση.

Η Καίτη Γαρμπή δεν τραυματίστηκε και σύντομα σηκώθηκε, ενώ ο Αντώνης Ρέμος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας: «Μας έφαγαν…».

Το απρόοπτο προκάλεσε στιγμιαία ανησυχία, όμως όλα εξελίχθηκαν ομαλά και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.

Λίγο αργότερα, η Καίτη Γαρμπή αντιμετώπισε την απρόοπτη πτώση με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, καθησυχάζοντας παράλληλα τους θαυμαστές της πως όλα είναι καλά.

«Κάνω αυτό το βίντεο γιατί πριν από πέντε λεπτά έφαγα μια επική γλίστρα πάνω στο stage, αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα. Ήταν πολύ αστείο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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