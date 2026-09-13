Χούθι: Ανακοίνωσαν πλήγμα με πυραύλους και drones σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας

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Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Σαρούρα πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, η επιχείρηση είχε στόχο αποθήκες όπλων, καθώς και αίθουσες διοίκησης και ελέγχου στη σαουδαραβική στρατιωτική βάση.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση «μεγάλου αριθμού βαλλιστικών πυραύλων και drones», υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβή και άμεσα».

Ο Γιαχία Σάρι υποστήριξε ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση σε αυτό που οι Χούθι χαρακτηρίζουν ως συνεχιζόμενη σαουδαραβική επιθετικότητα εναντίον της Υεμένης.

Παράλληλα, προειδοποίησε για περαιτέρω επιθέσεις βαθύτερα στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον συνεχιστούν οι μάχες, υποστηρίζοντας ότι οι επόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα είναι «πιο σοβαρές και μεγαλύτερες».