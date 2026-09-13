Χούθι: Ανακοίνωσαν πλήγμα με πυραύλους και drones σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Σαρούρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Γιαχία Σάρι, η επιχείρηση στόχευε αποθήκες όπλων και αίθουσες διοίκησης, αποτελώντας απάντηση στη σαουδαραβική επιθετικότητα και με προειδοποίηση για περαιτέρω κλιμάκωση.

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Διεθνή Νέα

Χούθι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Σαρούρα πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης.
  • Σύμφωνα με τους Χούθι, η επιχείρηση είχε στόχο αποθήκες όπλων και αίθουσες διοίκησης και ελέγχου, αποτελώντας απάντηση στη «συνεχιζόμενη σαουδαραβική επιθετικότητα» εναντίον της Υεμένης.
  • Παράλληλα, οι Χούθι προειδοποίησαν για περαιτέρω επιθέσεις βαθύτερα στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι οι επόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα είναι «πιο σοβαρές και μεγαλύτερες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Σαρούρα πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, η επιχείρηση είχε στόχο αποθήκες όπλων, καθώς και αίθουσες διοίκησης και ελέγχου στη σαουδαραβική στρατιωτική βάση.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση «μεγάλου αριθμού βαλλιστικών πυραύλων και drones», υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβή και άμεσα».

Ο Γιαχία Σάρι υποστήριξε ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση σε αυτό που οι Χούθι χαρακτηρίζουν ως συνεχιζόμενη σαουδαραβική επιθετικότητα εναντίον της Υεμένης.

Παράλληλα, προειδοποίησε για περαιτέρω επιθέσεις βαθύτερα στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον συνεχιστούν οι μάχες, υποστηρίζοντας ότι οι επόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα είναι «πιο σοβαρές και μεγαλύτερες».

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