Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νέα στοιχεία της έρευνας από το ιατρείο του Κολωνακίου και τα 42 λεπτά της πλασμαφαίρεσης – Τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους οι δύο γιατροί

Νέα δεδομένα επιχειρούν να συνθέσουν οι Αρχές γύρω από τις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το ακριβές χρονολόγιο της παρουσίας του τραγουδιστή στον χώρο, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν, οι προσπάθειες ανάνηψης και ο χρόνος κλήσης του ΕΚΑΒ αποτελούν βασικούς άξονες της έρευνας.

Οι επιμέρους καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί παρουσιάζουν σημαντικές χρονικές αποκλίσεις, τις οποίες καλούνται να αξιολογήσουν οι ανακριτικές και αστυνομικές Αρχές. Παράλληλα, εξετάζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

Τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος και οι διαφορετικές ώρες άφιξης

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Έγγραφο που προέκυψε μετά από έλεγχο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει ότι η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα άρχισε στις 14:14 και διήρκεσε 42 λεπτά.

Η συγκεκριμένη καταγραφή δεν συμβαδίζει με τον ισχυρισμό ότι τα 42 λεπτά αντιστοιχούσαν αποκλειστικά στην προετοιμασία του μηχανήματος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, η γιατρός κλήθηκε να επαναλάβει δοκιμαστικά τη διαδικασία προετοιμασίας. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, ανέφερε ότι η διαδικασία δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά.

Το τεχνικό εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τις διαφορετικές μαρτυρίες για την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Ο οδηγός ταξί που φέρεται να τον μετέφερε κατέθεσε ότι έφτασαν περίπου στις 13:55, ενώ γραμματέας τοποθέτησε την άφιξή του μεταξύ 14:00 και 14:30. Δεύτερη γραμματέας φέρεται να ανέφερε ότι ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο της θεραπείας στις 15:30.

Σε άλλη εκδοχή που περιλαμβάνεται στο ερευνητικό υλικό, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να τοποθέτησε την έναρξη του ραντεβού στις 16:00, αποδίδοντας την καθυστέρηση στον τραγουδιστή, ενώ σε διαφορετική αναφορά καταγράφεται ότι κατέθεσε πως εκείνος έφτασε περίπου στις 16:30.

Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο ήδη από περίπου τις 13:30. Οι διαφορετικές αυτές χρονικές αναφορές αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι Αρχές.

Η κατάσταση της υγείας του και όσα κατέθεσε η γιατρός

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση όταν επισκέφθηκε το ιατρείο. Στην κατάθεσή της περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ακόλουθη αναφορά:

«Όταν επέστρεψε την επόμενη ημέρα, εξακολουθούσε να δυσκολεύεται στην ομιλία και μου ανέφερε ότι δεν είχε κοιμηθεί».

Παρά την εικόνα που περιέγραψε, φέρεται να ανέφερε ότι οι αρχικές ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή δεν προκαλούσαν ανησυχία:

«Οι βασικές ζωτικές του ενδείξεις δεν έδειχναν αρχικά ανησυχητική εικόνα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία και επιχειρήσαμε να τοποθετήσουμε δεύτερο φλεβοκαθετήρα. Τότε η πίεσή του άρχισε να πέφτει και μειώθηκε ο κορεσμός του οξυγόνου».

Κατά την εκδοχή της γιατρού, η επιδείνωση παρουσιάστηκε κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα, οπότε η διαδικασία διακόπηκε και άρχισαν προσπάθειες ανάνηψης.

Η γιατρός φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη εάν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι εκείνος απάντησε καταφατικά πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, από την αστυνομική έρευνα εξετάζεται εάν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων καρδιολογικός έλεγχος.

Η Πολυτίμη Λεονάρδου ανέφερε ότι κατά τον έλεγχο ρώτησε τη γιατρό εάν οι ασθενείς υποβάλλονταν σε ενδελεχή καρδιολογικό έλεγχο και εάν υπήρχε έστω ηλεκτροκαρδιογράφημα στους φακέλους τους. Όπως υποστήριξε, η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

Αν είχε αρχίσει η πλασμαφαίρεση

Κεντρικό ζήτημα της έρευνας αποτελεί το εάν η πλασμαφαίρεση είχε πράγματι αρχίσει πριν από την καρδιακή ανακοπή.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων.

Η συγκεκριμένη εκδοχή εξετάζεται σε συνδυασμό με την καταγραφή των 42 λεπτών στο λογισμικό του μηχανήματος.

Στο ερευνητικό υλικό καταγράφονται επίσης διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση του μηχανήματος κατά την άφιξη των διασωστών. Σε μία αναφορά, καταθέσεις διασωστών φέρονται να τοποθετούν το μηχάνημα σε λειτουργία όταν έφτασε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, σε αναλυτική κατάθεση διασώστριας που περιλαμβάνεται στο υλικό αναφέρεται ότι το μηχάνημα δεν βρισκόταν σε λειτουργία εκείνη τη στιγμή.

Η αντίφαση αυτή αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο που απαιτεί αξιολόγηση σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά αρχεία της συσκευής και τις υπόλοιπες μαρτυρίες.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και οι προσπάθειες ανάνηψης

Διαφορετικές αναφορές υπάρχουν και για την ακριβή ώρα κατά την οποία ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Στα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί η κλήση τοποθετείται στις 16:21, ενώ σε άλλη αναφορά στις 16:23.

Οι καταθέσεις περιγράφουν συνθήκες έντασης στον χώρο μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Ο 58χρονος παθολόγος φέρεται να κατέθεσε ότι πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε επίσης ότι ο σύζυγός της επιχείρησε να χρησιμοποιήσει απινιδωτή χωρίς αποτέλεσμα. Σε άλλο στοιχείο της έρευνας αναφέρεται ότι ο γιατρός φέρεται να είπε στους διασώστες πως ο απινιδωτής ήταν χαλασμένος.

Διασώστρια του ΕΚΑΒ περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε όταν μπήκε στο δωμάτιο: «Άμεσα πήγαμε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο, το οποίο μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του συγκεκριμένου ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Ο ιατρός επίσης μας ενημέρωσε ότι ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο για μία θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει, και ότι πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή».

Κατά την ίδια κατάθεση, οι διασώστες δεν εντόπισαν αίμα στο δωμάτιο.

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Ο καθαρισμός του χώρου και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πότε ακριβώς καθαρίστηκε το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και εάν η διαδικασία πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά την άφιξη της Αστυνομίας.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου, τις οποίες παρουσίασε η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», φέρεται να αποτυπώνουν την εικόνα του χώρου λίγη ώρα μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Γραμματέας του ιατρείου ανέφερε για τον καθαρισμό: «Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη. Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορευόταν ή όχι να ακουμπήσουν κάτι στον χώρο».

Νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι τον χώρο καθάρισαν εκείνη και ακόμη μία συνάδελφός της.

«Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας εκάστοτε ασθενούς», ανέφερε.

Κατά την αστυνομική έρευνα καταγράφηκαν κηλίδες καστανέρυθρης ουσίας στα υφασμάτινα καλύμματα του αριστερού και του μεσαίου μαξιλαριού του καναπέ, ίχνη διάχυτης ουσίας καφέ χρώματος και ένα κομμάτι γάζας.

Η φύση και η προέλευση των ουσιών παραμένουν υπό διερεύνηση και από τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν έχει προκύψει ότι πρόκειται για αίμα. Σε άλλες πληροφορίες της έρευνας γίνεται επίσης αναφορά σε γόπα από ηλεκτρονικό τσιγάρο στον καναπέ.

Ο ακριβής χρόνος του καθαρισμού έχει σημασία για την ανασύνθεση των γεγονότων και εξετάζεται σε συνδυασμό με την αναχώρηση του ασθενοφόρου και την άφιξη των αστυνομικών.

Τα ψηφιακά πειστήρια και η φωτογραφία από το ιατρείο

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τα ψηφιακά πειστήρια. Από ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου φέρεται να ανακτήθηκαν δεδομένα που είχαν διαγραφεί, ενώ εξετάζεται και πληροφορία για διαγραφή ραντεβού από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Σε κινητό τηλέφωνο γιατρού φέρεται επίσης να εντοπίστηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η φωτογραφία δεν έχει εξακριβωθεί με βεβαιότητα.

Τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά πειστήρια εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με στόχο να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι χρόνοι και οι ενέργειες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Παράλληλο σκέλος της υπόθεσης αφορά το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου και τη διενέργεια πράξεων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι για τον χώρο είχαν εκδοθεί βεβαιώσεις λειτουργίας για παθολογικό ιατρείο και ιατρείο χωρίς ειδικότητα. Από την πλευρά του Συλλόγου έχει επισημανθεί ότι η διενέργεια πλασμαφαίρεσης σε τέτοιο ιδιωτικό ιατρείο δεν επιτρέπεται.

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, καθώς και εξοπλισμός φυγοκέντρισης. Για τον τελευταίο είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του ήδη από τον Ιούλιο του 2025.

Ο πρώτος έλεγχος στο ιατρείο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από καταγγελία σχετικά με την προσθήκη εξαρτήματος σε υπάρχον μηχάνημα. Ακολούθησε δεύτερος έλεγχος τον Νοέμβριο του 2025, ενώ νέος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία γιατρών-ελεγκτών και αστυνομικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα πρόκειται, κατά τους ισχυρισμούς τους, να επικαλεστούν αυτοψία που είχε γίνει το 2025, ενώ για το δεύτερο φέρεται να υποστηρίζουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τι αναμένεται να υποστηρίξουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί

Οι δύο γιατροί αναμένεται να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος παθολόγος φέρεται να υποστηρίζει ότι το γραφείο του συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του και ότι δεν συμμετείχε στο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά τον ισχυρισμό του, απουσίαζε για γεύμα όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και ειδοποιήθηκε αργότερα για την κατάρρευσή του.

Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις της προανακριτικής της κατάθεσης στον πανικό και στην ένταση που ακολούθησαν το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος στις ενέργειές της.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσω των συνηγόρων της, αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να ζητήσει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, αναμένεται να ζητηθούν πρόσθετες ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο γιατρών.

Οι μαρτυρίες για τις θεραπείες και οι παλαιότερες διαφημιστικές προβολές

Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη λειτουργία του ιατρείου έχουν δημοσιοποιηθεί και μαρτυρίες πρώην ασθενών για τις θεραπευτικές πρακτικές που φέρεται να προτείνονταν.

Γυναίκα που μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, είχε προτείνει σε γυναίκα με επιθετικό καρκίνο του μαστού θεραπεία που περιλάμβανε καθαρισμό του εντέρου και λήψη βιταμινών.

Κατά τη μαρτυρία της, ο γιατρός εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές και εξέφραζε μεγάλη εμπιστοσύνη στις μεθόδους που πρότεινε.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», ανέφερε η γυναίκα.

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο γιατρός επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ» και ότι για προτεινόμενη θεραπεία είχε ζητηθεί ποσό περίπου 3.000 ευρώ. Κατά τη μαρτυρία της, της είχε συσταθεί επίσης η λήψη περισσότερων από 50 βιταμινών ημερησίως, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από μαρτυρία ασθενούς και δεν αποτελούν από μόνοι τους ιατρική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων.

Παράλληλα, έχουν επανέλθει στη δημοσιότητα παλαιότερα διαφημιστικά βίντεο του ιατρείου. Σε ένα από αυτά ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος χαρακτήριζε θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+, μέσω της συσκευής «Smart M-Cell 2», «θείο δώρο» και υποστήριζε ότι τουλάχιστον 200 άτομα είχαν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση σε σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας.

Στις σχετικές παρουσιάσεις γίνονταν αναφορές σε βελτίωση καρδιολογικών εξετάσεων, στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στην οστεοπόρωση και σε άλλες παθήσεις.

Σε διαφημιστικό βίντεο εμφανίζεται επίσης γυναίκα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία περιγράφει τη δική της εμπειρία από θεραπεία που αποκαλείται «αναζωογόνηση του σκελετού».

«Βοήθησε όλο μου το σώμα να γίνει πιο ευλύγιστο και πιο νεανικό. Ένιωσα ένα κύμα ενέργειας σε όλη μου την ύπαρξη, νιώθεις τα κύτταρά σου να δουλεύουν σκληρά, υπερωρίες», αναφέρει.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι είχε υποβληθεί δύο φορές στη συγκεκριμένη θεραπεία. Στο βίντεο αναφερόταν ακόμη ότι, επειδή δεν είχε συμπληρωθεί το διάστημα των έξι μηνών για επανάληψή της, επρόκειτο να ακολουθήσει διαφορετική θεραπεία «γενικής αναζωογόνησης». Η ασθενής υποστήριζε ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι δεν προκαλούσαν παρενέργειες.

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Η διάψευση από το Ασκληπιείο Βούλας

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταφερθεί τους προηγούμενους μήνες στο νοσοκομείο υπό άκρα μυστικότητα με καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Από όλα τα επίσημα στοιχεία και τη σχετική λογοδοσία δεν επιβεβαιώνεται κάποια “αιφνίδια και υπό άκρα μυστικότητα” επείγουσα προσέλευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, τους τελευταίους μήνες».

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης ανέφερε ότι προχώρησε στη διάψευση με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την προστασία της μνήμης του εκλιπόντος.

Η «λαϊκή αγρυπνία» και η εξόδιος ακολουθία

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε ότι η σορός του τραγουδιστή θα τεθεί σε «λαϊκή αγρυπνία» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 19:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια ζήτησε, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρύπνια”, ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».

Η έρευνα συνεχίζεται με βασικό ζητούμενο την ακριβή ανασύνθεση του χρονολογίου. Οι Αρχές καλούνται να προσδιορίσουν πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν, εάν και για πόσο χρόνο λειτούργησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πότε υπέστη την ανακοπή και πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Οι απαντήσεις αναμένεται να αναζητηθούν από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεων, των τεχνικών δεδομένων, των ψηφιακών πειστηρίων, των ευρημάτων από τον χώρο και των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών.