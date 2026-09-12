Βόλος: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης στον Αλμυρό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού στον Αλμυρό, με το οποίο συνδέεται συγγενικά.

Ο άνδρας οδηγήθηκε την Παρασκευή στον Εισαγγελέα Βόλου, μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Πέμπτης, και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, όπως αναφέρει το gegonota.news. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Αλμυρό. Κατά τις πληροφορίες του gegonota.news, το κορίτσι ανέφερε στον πατέρα του ότι ο 41χρονος το θώπευσε ενώ είχε μείνει μόνο μαζί του.

Μετά την καταγγελία, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εξετάστηκε και του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη. Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία και ακολούθησε έρευνα, με τη λήψη καταθέσεων και τη συγκέντρωση στοιχείων.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε επιφανειακή ερυθρότητα στο σημείο όπου, κατά την καταγγελία, το παιδί φέρεται να δέχθηκε τη θώπευση. Αντίστοιχο εύρημα είχε καταγραφεί και κατά την εξέτασή του στο Νοσοκομείο Βόλου.

Δεν διαπιστώθηκε ρήξη υμένα, ωστόσο η ιατροδικαστής έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Για τον λόγο αυτό, η εννιάχρονη αναμένεται να υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων.

Ο 41χρονος, ο οποίος έχει αναπηρία σε ποσοστό 80%, αρνείται ότι άγγιξε το παιδί. Κατά τους ισχυρισμούς του, την ώρα που φέρεται να συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπαλκόνι και όχι στον ίδιο χώρο με την ανήλικη.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής αρχής τη Δευτέρα.