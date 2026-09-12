Βρετανία: Ένταση και διαδηλώσεις στο Πόρτσμουθ για τη μετανάστευση – Σε επιφυλακή η αστυνομία

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Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας, όπου εκατοντάδες πολίτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της μετανάστευσης.

Η αστυνομία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που είχαν ξεσπάσει σε αντίστοιχη διαδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα.

«Έχουμε αγανακτήσει» – Μασκοφόρες κινητοποιήσεις

«Διαδηλώνουμε ειρηνικά (…) αλλά έχουμε αγανακτήσει: η παράνομη μετανάστευση είναι εκτός ελέγχου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Έρχονται στη χώρα άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε το ποινικό μητρώο τους ούτε το παρελθόν τους» είπε ο συνταξιούχος Κόλιν Ο’Μάλεϊ, ένας από τους πολλούς διαδηλωτές που κρατούσαν βρετανικές και αγγλικές σημαίες.

Μια άλλη διαδηλώτρια, η Λορέιν, είπε ότι ανήκει στην ομάδα των «Πατριωτών του Πόρτσμουθ» – μια προφανής αναφορά στην ομάδα των «πατριωτών» του ακροδεξιού ακτιβιστή Ντάνιελ «Τόμο» Τόμας.

Fantastic turnout today from the south coast patriots in Portsmouth 👏👏 pic.twitter.com/w8HbHuVi7b — PATRIOTS OF BRITAIN (@POB4LIFE) September 12, 2026



Ο τελευταίος, που ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι δεν συμμετέχει στη σημερινή διαδήλωση -αν και την διαφήμιζε- είχε υποκινήσει δύο διαδηλώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο λιμάνι του Ντόβερ και στο Πόρτσμουθ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διαδηλωτές ήταν ντυμένοι στα μαύρα και με μάσκες στα πρόσωπά τους, εικόνες που σε κάποιους θύμισαν τα φασιστικά κινήματα της δεκαετίας του 1930.

Welcome to Britain Where the far right thugs dress like that, intimidate and frighten black and brown Muslim migrants in Portsmouth and Dover The UK has fallen pic.twitter.com/WYlZEZO7QN — Zara Hussain (@zarahussain999) September 8, 2026



Η βρετανική κυβέρνηση τους χαρακτήρισε «αλήτες» και η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ζήτησε από την αστυνομία να χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία μέσα» για να αποτρέψει παράνομες ενέργειες, ακόμη και με τη σύλληψη των μασκοφόρων διαδηλωτών.

Σήμερα πάντως κανείς από τους συγκεντρωμένους δεν φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του.

Αντιδιαδήλωση

Η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up Against Racism από την πλευρά της οργάνωσε αντιδιαδήλωση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων και με βασικό σύνθημα «Σταματήστε την Ακροδεξιά».

Για να μην έρθουν σε επαφή οι δύο συγκεντρώσεις οι δυνάμεις της τάξεις έφτιαξαν μια περίμετρο ασφαλείας μεταξύ τους.

🚨 Breaking: a far right crowd of hundreds is in Portsmouth – led by known fascist and neo-Nazis. Hundreds of anti-fascists from @SUTRPortsmouth are opposing them. #Portsmouth #standuptoracism pic.twitter.com/Q7kDpYNrUB — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) September 12, 2026



Ο Τζον Γουντς, ένας από τους αντιδιαδηλωτές, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συμμετείχε «για να δείξει ότι η ακροδεξιά δεν ελέγχει την πόλη αυτήν», τονίζοντας ότι «η πλειονότητα αντιτίθεται στον ρατσισμό» και «στους αλήτες της ακροδεξιάς».

Μικροεπεισόδια και μία σύλληψη

Νωρίς το απόγευμα σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αντιμεταναστών διαδηλωτών και ένας άνθρωπος συνελήφθη για φθορές σε ένα περιπολικό, μετέδωσε το πρακτορείο Press Association.

🚨NEW: A man wearing the Burqa in Portsmouth has now been arrested pic.twitter.com/bvsIF0hLkT — GB Politics (@GBPolitcs) September 12, 2026



Οι διαδηλώσεις διαλύθηκαν γύρω στις 18.00.

Far right thugs turn violent and try to intimidate anti-fascists in #Portsmouth pic.twitter.com/yb2mykSwJH — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) September 12, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ