Βρετανία: Ένταση και διαδηλώσεις στο Πόρτσμουθ για τη μετανάστευση – Σε επιφυλακή η αστυνομία

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας, καθώς εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της μετανάστευσης, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή έπειτα από προηγούμενα βίαια επεισόδια. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε αντιδιαδήλωση από αντιρατσιστικές οργανώσεις, οδηγώντας σε μικροσυγκρούσεις και μία σύλληψη πριν τη διάλυση των συγκεντρώσεων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πόρτσμουθ διαδηλώσεις
Φωτογραφία: Iconic Media Resell
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας, όπου εκατοντάδες πολίτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της μετανάστευσης. Η αστυνομία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, στον απόηχο βίαιων επεισοδίων την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up Against Racism οργάνωσε αντιδιαδήλωση με εκατοντάδες συμμετέχοντες, υπό το σύνθημα «Σταματήστε την Ακροδεξιά». Οι δυνάμεις της τάξης έφτιαξαν περίμετρο ασφαλείας για να μην έρθουν σε επαφή οι δύο συγκεντρώσεις.
  • Νωρίς το απόγευμα σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αντιμεταναστών διαδηλωτών, με έναν άνθρωπο να συλλαμβάνεται για φθορές. Οι διαδηλώσεις διαλύθηκαν γύρω στις 18.00.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας, όπου εκατοντάδες πολίτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της μετανάστευσης.

Χάος στο Πόρτσμουθ: Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την αποβίβαση μεταναστών – Η κυβέρνηση κάνει λόγο για «συμπεριφορά τραμπούκων»

Η αστυνομία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που είχαν ξεσπάσει σε αντίστοιχη διαδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα.

«Έχουμε αγανακτήσει» – Μασκοφόρες κινητοποιήσεις

«Διαδηλώνουμε ειρηνικά (…) αλλά έχουμε αγανακτήσει: η παράνομη μετανάστευση είναι εκτός ελέγχου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Έρχονται στη χώρα άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε το ποινικό μητρώο τους ούτε το παρελθόν τους» είπε ο συνταξιούχος Κόλιν Ο’Μάλεϊ, ένας από τους πολλούς διαδηλωτές που κρατούσαν βρετανικές και αγγλικές σημαίες.

Μια άλλη διαδηλώτρια, η Λορέιν, είπε ότι ανήκει στην ομάδα των «Πατριωτών του Πόρτσμουθ» – μια προφανής αναφορά στην ομάδα των «πατριωτών» του ακροδεξιού ακτιβιστή Ντάνιελ «Τόμο» Τόμας.


Ο τελευταίος, που ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι δεν συμμετέχει στη σημερινή διαδήλωση -αν και την διαφήμιζε- είχε υποκινήσει δύο διαδηλώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο λιμάνι του Ντόβερ και στο Πόρτσμουθ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διαδηλωτές ήταν ντυμένοι στα μαύρα και με μάσκες στα πρόσωπά τους, εικόνες που σε κάποιους θύμισαν τα φασιστικά κινήματα της δεκαετίας του 1930.


Η βρετανική κυβέρνηση τους χαρακτήρισε «αλήτες» και η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ζήτησε από την αστυνομία να χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία μέσα» για να αποτρέψει παράνομες ενέργειες, ακόμη και με τη σύλληψη των μασκοφόρων διαδηλωτών.

Σήμερα πάντως κανείς από τους συγκεντρωμένους δεν φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του.

Αντιδιαδήλωση

Η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up Against Racism από την πλευρά της οργάνωσε αντιδιαδήλωση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων και με βασικό σύνθημα «Σταματήστε την Ακροδεξιά».

Για να μην έρθουν σε επαφή οι δύο συγκεντρώσεις οι δυνάμεις της τάξεις έφτιαξαν μια περίμετρο ασφαλείας μεταξύ τους.


Ο Τζον Γουντς, ένας από τους αντιδιαδηλωτές, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συμμετείχε «για να δείξει ότι η ακροδεξιά δεν ελέγχει την πόλη αυτήν», τονίζοντας ότι «η πλειονότητα αντιτίθεται στον ρατσισμό» και «στους αλήτες της ακροδεξιάς».

Μικροεπεισόδια και μία σύλληψη

Νωρίς το απόγευμα σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αντιμεταναστών διαδηλωτών και ένας άνθρωπος συνελήφθη για φθορές σε ένα περιπολικό, μετέδωσε το πρακτορείο Press Association.


Οι διαδηλώσεις διαλύθηκαν γύρω στις 18.00.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ