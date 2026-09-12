Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ: «Η ώρα για την αλλαγή είναι τώρα» – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την κοινωνία

Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη διακυβέρνηση της χώρας παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναπτύσσοντας τις προτάσεις του κόμματος για την οικονομία, την εργασία, το διαθέσιμο εισόδημα, τις συντάξεις, τη φορολογία, την αγορά, την ανάπτυξη, τη στέγη, την οικογένεια, τη δημόσια υγεία και την παιδεία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης.

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«Η ώρα για την αλλαγή είναι τώρα», ανέφερε, παρουσιάζοντας δέσμη μέτρων για την οικονομική και κοινωνική πολιτική, με στόχο, όπως είπε, «η χώρα να μην χάσει άλλη μια ευκαιρία» και «η χώρα να μας χωρά όλους».

«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που δεν μπορούν να περιμένουν και πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Όχι για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά πώς θα κυβερνηθεί η χώρα», τόνισε.

«Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, είναι σαφής η επιλογή: Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η Ελλάδα είχε 80 δισ. ευρώ με το Ταμείο Ανάκαμψης και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά δεν έκανε το άλμα. Μας προσπερνούν χώρες που ήταν πιο πίσω από εμάς και υπάρχει μεγάλη υποχώρηση».

Παρέθεσε, επίσης, στοιχεία για τη φτώχεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος και το δημογραφικό. Όπως ανέφερε, «1 στους 4 συμπολίτες μας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας», ενώ για το κόστος στέγασης σημείωσε ότι «36 από τα 100 ευρώ αφορούν την κάλυψη αυτού του κόστους». Πρόσθεσε ακόμη ότι «6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα».

Για το δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «μεγάλη πληγή», ανέφερε ότι την τελευταία πενταετία έχουν καταγραφεί 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας: «Έφτασαν στο σημείο να μας πουν ότι, εάν φύγουν από το Μαξίμου, θα κάνουν “ντου” οι απέναντι. Δηλαδή, μας λένε ότι η πολιτική εναλλαγή συνιστά εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι».

Για την ακρίβεια σημείωσε ότι «δεν λύνεται το πρόβλημα επιβίωσης με τα pass», ενώ υποστήριξε ότι «μπορούμε να οικοδομήσουμε ξανά το κοινωνικό κράτος, μπορούμε να φέρουμε λογικό κόστος ενέργειας».

«Μπορούμε να επαναφέρουμε το κράτος δικαίου. Μια χώρα που μας χωρά όλους και χωρά τα δικαιώματα όλων», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας».

Παρουσιάζοντας το πολιτικό πλαίσιο της πρότασης του κόμματος, δήλωσε: «Έχουμε σχέδιο διακυβέρνησης προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο, με αλλαγές που θα ξεκινήσουν άμεσα».

«Εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό και δεν έχουμε εξαρτήσεις», τόνισε.

Οι επτά παρεμβάσεις που παρουσίασε

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι «τους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησής μας θα φέρουμε επτά τομές», τις οποίες περιέγραψε στους ακόλουθους άξονες:

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και ρύθμιση της αγοράς.

και ρύθμιση της αγοράς. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου , με σύγχρονο παραγωγικό πρόγραμμα που θα προσελκύει επενδύσεις.

, με σύγχρονο παραγωγικό πρόγραμμα που θα προσελκύει επενδύσεις. Νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις .

. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους .

. Προσιτή στέγη και αντιμετώπιση του δημογραφικού.

και αντιμετώπιση του δημογραφικού. Προσιτή υγεία και παιδεία .

. Κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ακρίβεια, αγορά και κόστος ενέργειας

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφορούσε τις παρεμβάσεις στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι El Dorado για τους λίγους εις βάρος των νοικοκυριών», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία».

Στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεων, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγοράς, «στα ευρωπαϊκά πρότυπα», με αρμοδιότητες για την προστασία του ανταγωνισμού και του καταναλωτή. Παράλληλα, προανήγγειλε τη σύσταση Συνηγόρου του Μικρομεσαίου Εμπόρου.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης ο έλεγχος των τιμών στις τηλεπικοινωνίες, με τη σχετική αρμοδιότητα να μεταφέρεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και η δημιουργία «μονάδας χαρτογράφησης της αγοράς με αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου Αγοράς, με έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας».

«Ενισχύουμε τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Συνήγορο του Καταναλωτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο μικρός προμηθευτής θέλει προστασία έναντι των μεγάλων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε ακόμη «έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών όλων των ολιγοπωλίων, με μηχανισμό για τον έλεγχο των υπερκερδών».

Όπως είπε, «τα έσοδα από τις κυρώσεις θα οδηγούνται για τη στέγη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού».

Στο φορολογικό πεδίο ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά πρώτης ανάγκης, ενώ για την ηλεκτρική ενέργεια παρουσίασε στόχο μείωσης του κόστους για τα νοικοκυριά κατά 20% ανά κιλοβατώρα το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.

«Προωθούμε τα μακροχρόνια σταθερά τιμολόγια ενέργειας», σημείωσε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων των δήμων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εξασφάλιση όρων σύνδεσης, καθώς και σε νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για κατοικίες.

Παραγωγικό μοντέλο και πρωτογενής τομέας

Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Πλούτου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωτογενή τομέα και στους νέους αγρότες.

«Δημιουργούμε εθνική τράπεζα γης για την αξιοποίηση της ακαλλιέργητης γης για τους νέους αγρότες», ανέφερε.

Σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεσμεύτηκε για αλλαγές στη λειτουργία του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων.

«Θα συγκροτήσουμε έναν αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να υπάρχει ασφάλεια για τις ενισχύσεις και τους αγρότες», δήλωσε.

Για την αντιμετώπιση των ζωονόσων και του αφανισμού κοπαδιών, πρότεινε τη δημιουργία μονάδων αναπαραγωγής ζώων.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μονάδες αναπαραγωγής ζώων με προστασία των ντόπιων ειδών», είπε.

Κατάργηση της Golden Visa και αλλαγές στις επενδύσεις

Αλλαγή πολιτικής στο καθεστώς της Golden Visa εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνδέοντας τη χορήγηση αδειών παραμονής με παραγωγικές επενδύσεις αντί με την αγορά ακινήτων.

«Συνδέουμε τις άδειες παραμονής με πραγματικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στην κερδοσκοπία της γης», ανέφερε.

«Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι με το “Ελλάδα πωλείται”», πρόσθεσε, για να σημειώσει στη συνέχεια: «Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν».

Στο πεδίο των υποδομών δεσμεύτηκε για την ανάταξη του σιδηροδρόμου, με στόχο, όπως είπε, να αποτελέσει «βασικό πυλώνα μεταφορών, με ασφάλεια, εκπαιδευμένο προσωπικό και διασύνδεση με τα λιμάνια μας».

Εργασία, μισθοί και συντάξεις

Για την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις».

Στις εξαγγελίες περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, η 13η σύνταξη, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η κατάργηση του 13ωρου.

Παράλληλα, πρότεινε την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις για εργαζομένους έντασης διανοίας, «με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις».

Για τους συνταξιούχους δεσμεύτηκε για «επαναφορά της 13ης σύνταξης, ξεπάγωμα του ΕΚΑΣ και της επικουρικής ασφάλισης».

Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κατέχει η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ως «δεύτερη ευκαιρία» για πολίτες που «μοχθούν» και «δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές».

Η πρόταση περιλαμβάνει συνδυασμό ρυθμίσεων του Νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010) με παρεμβάσεις για τον περιορισμό της «ασύδοτης δράσης των funds», όπως ανέφερε.

Με τις παραπάνω εξαγγελίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να περιγράψει το πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση της αγοράς, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στην κοινωνική πολιτική και στις θεσμικές παρεμβάσεις.