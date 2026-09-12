Νίκος Ανδρουλάκης: Live η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη 90η ΔΕΘ

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Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην 90η ΔΕΘ.

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«Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν, στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα πάρεις», ανέφερε κατά την έναρξη της τοποθέτησής του.

«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες. Με ποιους κανόνες. Και, τελικά, για ποιους», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η πολιτική επιλογή για την επόμενη περίοδο δεν αφορά μόνο το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, αλλά και τις προτεραιότητες, τους κανόνες και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η χώρα.

«Για εμάς η επιλογή είναι σαφής: Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας: “κάτι πρέπει να αλλάξει”. Και για να αλλάξει, πρέπει πρώτα να δούμε κατάματα πού βρισκόμαστε σήμερα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας, δήλωσε: «Η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Το πραγματικό καμπανάκι: όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι μένεις στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι υποχωρείς. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή».

Οι «δύο δρόμοι» και η κριτική στη Νέα Δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε δύο διαφορετικές, κατά την άποψή του, πολιτικές κατευθύνσεις, ασκώντας παράλληλα κριτική στη Νέα Δημοκρατία.

«Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται δύο δρόμοι», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον πρώτο ως «τον δρόμο που ήδη βαδίζουμε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα που, όπως υποστήριξε, θέτει η κυβέρνηση.

«Από το “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή», είπε.

Απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε: «Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είστε επικίνδυνοι».

Ως εναλλακτική πολιτική επιλογή παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτήρισε «δρόμο της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης».

«Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών κατευθύνσεων δεν αφορά μόνο τα επιμέρους μέτρα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πολίτης.

«Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα. Διαφέρουν αξιακά. Στο πώς αντιμετωπίζουμε τον πολίτη», σημείωσε.

Στο πλαίσιο της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική που εφαρμόζεται για διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, χρησιμοποιώντας τον όρο «focus group».

«Για τη Νέα Δημοκρατία, ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος ένα άλλο. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα αναζητείται το κατάλληλο επίδομα», ανέφερε.

Στη συνέχεια έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, καλώντας τους πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας.

«Σας καλώ να αναλογιστείτε: Αξίζουμε άλλη μία τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, ατιμωρησία;», ανέφερε.

«Αν η απάντηση είναι “όχι” —και πρέπει να είναι “όχι”—, το “όχι” κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του, που νοιάζεται για τη χώρα του και σκέφτεται το αύριο, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διαχείριση της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία», πρόσθεσε.