Ανδρουλάκης: Η άνοδος της Ακροδεξιάς είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, επισημαίνοντας ότι η άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη αποτελεί «καμπανάκι για κάθε δημοκράτη». Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών πολιτικών αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, καθώς και την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής απέναντι σε κινδύνους στα σύνορα, με αναφορά στην Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο.

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Πολιτική

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι «η άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη».
  • Τόνισε πως «οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά».
  • Κατέληξε ότι «η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο».

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Με την επισήμανση ότι «η άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, «οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος», είπε στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

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Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «»Η συνάντηση μας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη όπου οι δυνάμεις της Ακροδεξιάς δυστυχώς λαμβάνουν σημαντικά ποσοστά στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ

«Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά -ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες-, και βέβαια ζητήματα ασφάλειας και άμυνας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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«Η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

 

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