Ανδρουλάκης: Η άνοδος της Ακροδεξιάς είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη

Με την επισήμανση ότι «η άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, «οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος», είπε στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «»Η συνάντηση μας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη όπου οι δυνάμεις της Ακροδεξιάς δυστυχώς λαμβάνουν σημαντικά ποσοστά στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη».

«Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά -ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες-, και βέβαια ζητήματα ασφάλειας και άμυνας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.