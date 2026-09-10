Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ στον νότιο Λίβανο, ολοκληρώνοντας τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στην περιοχή. Οι υποδομές αυτές, που κατασκευάστηκαν επί δύο δεκαετίες με ιρανική χρηματοδότηση, περιείχαν κεντρικό συγκρότημα διοίκησης και αποθήκες όπλων της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ.

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Διεθνή Νέα

Λίβανος. Ισραήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ.
  • Ο στρατός διευκρίνισε ότι οι υποδομές περιελάμβαναν ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ, με αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα για τη διαχείριση επιχειρήσεων.
  • Η επιχείρηση ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή.

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Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ οι δονήσεις από την έκρηξη έγιναν αισθητές και σε περιοχές σε σημαντική απόσταση από το σημείο της επιχείρησης.

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

«Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό», πρόσθεσαν.

Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA) μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.

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