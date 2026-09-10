Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ (ΒΙΝΤΕΟ)

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Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ οι δονήσεις από την έκρηξη έγιναν αισθητές και σε περιοχές σε σημαντική απόσταση από το σημείο της επιχείρησης.

The Israel Defense Forces published video showing underground infrastructure in the Ali al-Taher Ridge area (Lebanon) being dismantled. pic.twitter.com/V70bZl26Pd — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 10, 2026

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

«Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό», πρόσθεσαν.

Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA) μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

BREAKING | Massive explosions reported in south Lebanon’s Ali al-Taher Heights as Israeli PM Benjamin Netanyahu and War Minister Israel Katz announce that Israeli occupation forces have destroyed Hezbollah infrastructure in the area, claiming this marks the completion of a… pic.twitter.com/rtHHzg6rLX — The Cradle (@TheCradleMedia) September 10, 2026

«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.