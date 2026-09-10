Υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι: Ένορκος αναπαρέστησε τον στραγγαλισμό των παιδιών με λάστιχο γυμναστικής – «Ήταν αηδιαστικό»

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Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες κατά τις διαβουλεύσεις των ενόρκων στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της Αμερικανίδας μητέρας που παραδέχεται ότι στραγγάλισε τα τρία μικρά παιδιά της, αλλά υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης. Η δίκη κατέληξε σε αδιέξοδο, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Ένας από τους ενόρκους αποκάλυψε τώρα ότι ο μοναδικός συνάδελφός του που διαφωνούσε με τους υπόλοιπους έφθασε στο σημείο να αναπαραστήσει τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκαν τα παιδιά, χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο γυμναστικής παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποίησε η Κλάνσι.

Ο Νικ Ντάργκι, ένας από τους τρεις άνδρες της επιτροπής ενόρκων, δήλωσε στην εκπομπή Good Morning America ότι έμεινε «σοκαρισμένος» όταν είδε τον συγκεκριμένο ένορκο να τυλίγει το λάστιχο γύρω από ένα μπουκάλι νερού και να το τραβά.

«Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους ντετέκτιβ. Δεν είναι παιχνίδι Clue», είπε, χαρακτηρίζοντας την αναπαράσταση «αηδιαστική», σύμφωνα με το People.

Οι 11 ψήφισαν υπέρ της αθώωσης, ένας διαφώνησε

Σύμφωνα με τον Ντάργκι, 11 από τους 12 ενόρκους φέρονται να είχαν ταχθεί υπέρ της αθώωσης της Κλάνσι, με έναν μόνο να επιμένει σε διαφορετική θέση.

Οι ένορκοι συσκέπτονταν επί περίπου μία εβδομάδα, χωρίς να καταφέρουν να φθάσουν σε ομόφωνη ετυμηγορία. Τελικά, ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν κήρυξε κακοδικία, ανοίγοντας τον δρόμο για ενδεχόμενη νέα δίκη.

Ο Ντάργκι υποστήριξε ότι ο μοναδικός διαφωνών ένορκος δεν παρουσίασε συγκεκριμένο στοιχείο ή κατάθεση μάρτυρα που να στηρίζει τη θέση του.

«Δεν υπήρξε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο ή μαρτυρία που να χρησιμοποίησε για να εξηγήσει γιατί σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε.

Οι υπόλοιποι ένορκοι είχαν μάλιστα αποστείλει σημείωμα στον δικαστή, καταγγέλλοντας ότι ένας από αυτούς δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του δικαστηρίου. Ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, ζήτησε τότε την απομάκρυνσή του, αίτημα που απορρίφθηκε.

Η Κλάνσι παραδέχεται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της

Η Λίντσεϊ Κλάνσι είχε δηλώσει αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης για τις κατηγορίες δολοφονίας που αντιμετωπίζει για τον θάνατο των τριών παιδιών της: της Κόρα, 5 ετών, του Ντόσον, 3 ετών, και του μόλις 8 μηνών Κάλαν.

Η ίδια δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα παιδιά. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει, όμως, ότι την ώρα των δολοφονιών βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και επομένως δεν είχε την απαιτούμενη ποινική ευθύνη για τις πράξεις της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστια συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από την επιλόχεια ψυχική υγεία, αλλά και το πού ακριβώς βρίσκεται το όριο ανάμεσα στη σοβαρή ψυχική νόσο και την ποινική ευθύνη.

Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μετά τους φόνους

Μετά τον θάνατο των παιδιών της, η Κλάνσι έκοψε τις φλέβες της και πήδηξε από παράθυρο, σε απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή της. Επέζησε, αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Η δίκη της διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα και ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία, καθώς η διαφωνία του ενός ενόρκου κατέστησε αδύνατη την έκδοση ομόφωνης απόφασης.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν θα προχωρήσουν σε νέα δίκη, ενώ έχει προγραμματιστεί νέα δικαστική ακρόαση για τις 29 Σεπτεμβρίου.