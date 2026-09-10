WSJ: Το Ιράν παράγει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους – Χρησιμοποιεί υφιστάμενα εξαρτήματα σε υπόγειες εγκαταστάσεις

Την παραγωγή εκ νέου των βαλλιστικών πυραύλων έχει ξεκινήσει το Ιράν χρησιμοποιώντας υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή που είναι ενήμεροι για το ζήτημα. Ουσιαστικά υποβαθμίζουν αυτό που ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν αναδείξει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι παρά τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον των πυραυλικών του εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων κατά την αρχική φάση του πολέμου, το Ιράν ασχολείται εντατικά με τη συναρμολόγηση πυραύλων υγρού καυσίμου, οι οποίοι πρέπει να ανεφοδιαστούν με καύσιμο αμέσως πριν την εκτόξευση, καθώς και πυραύλων στερεού καυσίμου, οι οποίοι μπορούν να αποθηκευτούν έτοιμοι προς εκτόξευση, ανέφεραν ορισμένοι από τους αξιωματούχους.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι επικαλούμενοι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών φαίνεται να υπάρχει δραστηριότητα σε διάφορες υπόγειες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πυραυλικής εγκατάστασης στο Χοτζίρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Επίσης, όπως ανέφεραν το Ιράν προσπαθεί επίσης να κατασκευάσει νέους υπόγειους χώρους συναρμολόγησης για να αποφύγει να δεχθεί εκ νέου πλήγματα.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν συναρμολογεί κυρίως τους νέους πυραύλους από υφιστάμενα εξαρτήματα, σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, ανέφεραν αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προκάλεσαν ζημιές σε μια σειρά βιομηχανικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την παραγωγή εξαρτημάτων πυραύλων και των ίδιων των πυραύλων, ενώ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει περιπλέξει τις εισαγωγές εξαρτημάτων και πρώτων υλών για τα στερεά καύσιμα.

Η επανέναρξη της παραγωγής υπογραμμίζει τη δυσκολία πλήρους καταστροφής του πυραυλικού προγράμματος

Η επανέναρξη της παραγωγής υπογραμμίζει τη δυσκολία πλήρους εξουδετέρωσης του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης, ένας στόχος του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Επίσης, ενισχύει την ικανότητα του Ιράν να αντέξει στον πόλεμο εξάντλησης, όπου τα αποθέματά του σε όπλα αντιπαρατίθενται με τη συρρίκνωση που παρατηρείται στα αποθέματα των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου σε αντιπυραυλικά συστήματα.

«Όταν δεν γίνονται βομβαρδισμοί στις εγκαταστάσεις, μπορείς να αντικαταστήσεις την κατεστραμμένη υποδομή και να αγοράσεις νέα εξαρτήματα από άλλες χώρες και να τα αποθηκεύσεις στις εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Ταλ Ίνμπαρ, ανώτερος αναλυτής της Missile Defense Advocacy Alliance με έδρα τις ΗΠΑ. «Πρέπει να είσαι εξαιρετικά αφελής για να πιστεύεις ότι το Ιράν δεν ανασυγκροτεί τις δυνατότητές του στην παραγωγή πυραύλων», προσέθεσε.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν απάντησε σε αίτημα της Wall Street Journal για σχόλιο, ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα στο ερώτημα αν η Τεχεράνη είχε ξαναρχίσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, αλλά δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είχαν καταστραφεί ολοσχερώς και οι στρατιωτικές του δυνάμεις είχαν υποστεί σοβαρή αποδυνάμωση. «Το Ιράν είναι πιο αδύναμο τώρα από ποτέ, και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Σον Πάρνελ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν έως και το 90% της βιομηχανικής βάσης του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και ναυτικό εξοπλισμό» και «μείωσαν σημαντικά» την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποδυνάμωσαν σοβαρά το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν στις αρχές του πολέμου με χιλιάδες επιθέσεις που είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, πυραύλους και εκτοξευτές. Ωστόσο, το Ιράν εκμεταλλεύτηκε την περίοδο ηρεμίας αυτό το καλοκαίρι για να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες, πιστεύοντας ότι η εκεχειρία είναι απίθανο να διατηρηθεί.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στη Wall Street Journal ότι το Ιράν πιθανώς επανέλαβε την παραγωγή σε χαμηλό ρυθμό μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας με τον Τραμπ στα μέσα Ιουνίου για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, πιστεύεται ότι η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες πυραύλους από εξαρτήματα που είχε στη διάθεσή της.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν είχε συσσωρεύσει εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων έτοιμων κεφαλών πυραύλων, σκελετών πυραύλων, καθώς και συστημάτων καθοδήγησης και ελέγχου, δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου και πρώην αναλυτής της CIA με ειδίκευση στον ιρανικό στρατό.

Επεσήμανε πως παλαιότερες φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε το Ιράν, δείχνουν πολλά τέτοια εξαρτήματα παραταγμένα κατά μήκος των τοίχων υπόγειων εγκαταστάσεων. Ο αριθμός των νέων πυραύλων που μπορεί να παράγει το Ιράν εξαρτάται από το μέγεθος αυτών των αποθεμάτων και από το πόσες υπόγειες εγκαταστάσεις είναι σε λειτουργία. «Μπορεί να μιλάμε για εκατοντάδες πυραύλους ή, ενδεχομένως, για χιλιάδες πυραύλους», δήλωσε ο Λάμσον.

Το Ιράν εξάντλησε τα αποθέματά του σε έτοιμους πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που το οδήγησε να μειώσει τον όγκο των επιθέσεών του, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική δυναμική, με τον Ίνμπαρ εκτιμά ότι εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους στο οπλοστάσιό του.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας την ποικιλία του οπλοστασίου του. Ορισμένοι από τους πυραύλους που χρησιμοποιούνται, όπως ο πύραυλος «Kheibar Shekan», θεωρούνται κινητοί, ακριβείς και σχετικά φθηνοί στην παραγωγή τους. Την Τετάρτη, εξαπέλυσε μια ισχυρή ομοβροντία εναντίον μιας αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Βίντεο έδειξαν ότι τα βλήματα διέθεταν κεφαλές διασποράς (cluster), ένα είδος πυραύλου που είχε εκτοξευθεί συχνά εναντίον του Ισραήλ νωρίτερα στον πόλεμο, με σκοπό να δοκιμάσει τα συστήματα αεράμυνας.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε τον Απρίλιο ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν είχε «καταστραφεί λειτουργικά» και ότι η χώρα δεν διέθετε τα μέσα για την κατασκευή νέων πυραύλων. «Ανασύρετε τους εναπομείναντες εκτοξευτές και πυραύλους σας, χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσετε. Δεν διαθέτετε αμυντική βιομηχανία, ούτε τη δυνατότητα να αναπληρώσετε τις επιθετικές ή αμυντικές σας δυνατότητες», προσέθεσε ο Χέγκσεθ.

Άραβες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για τη συνέχιση των συγκρούσεων και για την πιθανότητα το Ιράν να προχωρήσει σε κλιμάκωση, καθώς η οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ εντείνεται. Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, οι οποίες οδήγησαν σε επικίνδυνες καταστάσεις, αν και κανένα πλοίο δεν χτυπήθηκε.

Το Ιράν ανακατασκευάζει τα πάντα

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν ανακατασκευάζει τα πάντα, από γέφυρες και δρόμους έως εγκαταστάσεις παραγωγής, με ρυθμό που ανησυχεί τους ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Wall Street Journal».

Το Ιράν έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση στις εισόδους των σηράγγων που οδηγούν σε βάσεις πυραύλων, οι οποίες είχαν καταρρεύσει από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τα όπλα που είναι αποθηκευμένα μέσα σε αυτές τις υπόγειες εγκαταστάσεις είναι πιθανό να έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού.

Μεταξύ των προκλήσεων για την επιστροφή στην πλήρη παραγωγή πυραύλων συγκαταλέγονται οι ζημιές στις χημικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την παραγωγή υγρών προωθητικών και στους βιομηχανικούς αναμικτήρες για την παραγωγή στερεών καυσίμων, ανέφεραν Άραβες αξιωματούχοι.

Ελλείψει σύγχρονης πολεμικής αεροπορίας, το Ιράν δημιούργησε το πυραυλικό του πρόγραμμα τη δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ και βασίζεται όλο και περισσότερο στα όπλα αυτά ως αποτροπή προς τους εχθρούς του.

Η Τεχεράνη απέδειξε την ικανότητά της να ανασυγκροτήσει το πυραυλικό της πρόγραμμα μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025. Αν και το Ισραήλ στόχευσε το πυραυλικό πρόγραμμα με τις επιθέσεις του, το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτήσει τα αποθέματά του ταχύτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που οδήγησε το Ισραήλ να προειδοποιήσει πριν από το τέλος του έτους ότι ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Μπορείς να προσπαθήσεις να καταστρέψεις τις εγκαταστάσεις, μπορείς να προσπαθήσεις να καταστρέψεις τους ίδιους τους πυραύλους, αλλά στην πραγματικότητα το πρόγραμμα αυτό διαθέτει ταχύτερη ικανότητα αναγέννησης από το πυρηνικό πρόγραμμα, και είναι αρκετά διάσπαρτο», δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ειδική σε θέματα ιρανικής στρατηγικής στο Sciences Po του Παρισιού. «Ο λόγος για τον οποίο το Ιράν δημιούργησε μια τόσο περίπλοκη υποδομή πυραύλων ήταν επειδή ανησυχούσε γι’ αυτό», προσέθεσε.