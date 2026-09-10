Χρυσό μενταγιόν 2.300 ετών αποκαλύπτει μια Αμαζόνα και μυστηριώδεις «Μέλισσες-Γυναίκες»

Ένα μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα, θαμμένο για περισσότερους από δύο αιώνες στα σπλάχνα ενός αρχαίου σκυθικού τάφου, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα δεκαετιών και να μας ταξιδέψει στον κόσμο των αρχαίων μύθων.

Ένα περίτεχνο χρυσό περιδέραιο ηλικίας 2.300 ετών, το οποίο οι επιστήμονες πίστευαν ότι γνώριζαν καλά, αποκαλύπτει σήμερα τα πραγματικά του μυστικά μέσα από μια νέα, ανατρεπτική μελέτη.

Οι παράξενες μορφές που κρέμονται από τους κρίκους του δεν είναι τελικά αυτές που νομίζαμε, αλλά ένας εντυπωσιακός συνδυασμός μυθικών Αμαζόνων και αινιγματικών πλασμάτων που ενώνουν τη γυναικεία μορφή με το σώμα της μέλισσας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση της αρχαίας μεταλλοτεχνίας και των λατρειών της εποχής.

Ένα χρυσό περιδέραιο που τοποθετήθηκε σε έναν ταφικό τύμβο της σκυθικής ελίτ πριν από περισσότερα από 2.300 χρόνια, φέρει έναν μικροσκοπικό κόσμο που οι αρχαιολόγοι ίσως παρερμήνευαν για δεκαετίες.

Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι οι παράξενες φτερωτές φιγούρες που κρέμονται από το κολιέ δεν είναι θεότητες με φιδίσια πόδια ή σειρήνες, όπως υποδείκνυαν παλαιότερες ερμηνείες, αλλά υβριδικές γυναίκες με σώμα μέλισσας.

Στο κέντρο της σύνθεσης δεσπόζει μια άλλη αναπάντεχη μορφή: μια μικροσκοπική γυναικεία κεφαλή που φοράει φρυγικό σκούφο, μια λεπτομέρεια που ενδέχεται να την ταυτίζει με Αμαζόνα.

Νέα μελέτη φωτίζει το περίπλοκο δίκτυο των αρχαίων θρησκευτικών συμβόλων

Το περιδέραιο προέρχεται από τον Βόρειο Τάφο του ταφικού τύμβου Ογκούζ, ενός από τα σημαντικότερα σκυθικά ταφικά μνημεία του 4ου αιώνα π.Χ.

Ο Μιχαήλ Τρέιστερ, ένας ανεξάρτητος ερευνητής με έδρα τη Βόννη, επανεξετάζει το αντικείμενο στον τόμο του 2026 του περιοδικού Drevnosti Bospora, συνδυάζοντας την κατασκευή, την εικονογραφία και τα παράλληλα ευρήματα από τον ελληνικό κόσμο και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το αποτέλεσμα μετατρέπει ένα ήδη εξαιρετικό χρυσό κόσμημα σε απόδειξη ενός πολύ πιο περίπλοκου δικτύου θρησκευτικών απεικονίσεων.

Το κόσμημα μιας γυναίκας της σκυθικής βασιλικής οικογένειας

Ο τύμβος Ογκούζ βρίσκεται κοντά στο Νίζνι Σιροχόζι στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, εντός της στέπας της Μαύρης Θάλασσας. Ο Βόρειος Τάφος του περιείχε την ταφή μιας γυναίκας υψηλής κοινωνικής θέσης, την οποία προηγούμενοι ερευνητές είχαν συνδέσει με τη λεγόμενη “πριγκίπισσα του Βοσπόρου“.

Μια υπόθεση υποδηλώνει ότι παντρεύτηκε μέλος της σκυθικής βασιλικής οικογένειας, γινόμενη ενδεχομένως σύζυγος ενός Σκύθη ηγεμόνα που συνδεόταν με τον βασιλιά Ατέα.

Η ταυτοποίηση αυτή παραμένει υποθετική και όχι βέβαιη. Οι ερευνητές συνεχίζουν επίσης να διαφωνούν για την ακριβή χρονολόγηση της ταφής.

Παλαιότερες μελέτες την τοποθετούσαν γύρω στο 330–310 π.Χ., ενώ πιο πρόσφατες εκτιμήσεις έχουν προτείνει ημερομηνίες γύρω στο 350–340 π.Χ. ή στο 330–320 π.Χ. Ως εκ τούτου, ο Τρέιστερ εντάσσει το περιδέραιο στις σπάνιες παραδόσεις χρυσών κοσμημάτων περίπου του μέσου έως του τρίτου τετάρτου του 4ου αιώνα π.Χ.

Η δεξιοτεχνία της κατασκευής ανταποκρίνεται στην υψηλή κοινωνική θέση του τάφου. Το περιδέραιο αποτελείται από 84 χάντρες, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη συγκόλληση δύο μισών τμημάτων. Διπλά άνθη λωτού διαχωρίζουν τα τμήματα του κολιέ, καθένα από τα οποία είναι διακοσμημένο με ροζέτες πέντε πετάλων και επιπλέον κρεμαστές μορφές. Στο κέντρο κρέμεται μια τρισδιάστατη γυναικεία κεφαλή.

Η ανατροπή της ερμηνείας: Όταν οι «σειρήνες» αποδείχθηκαν μέλισσες

Τριάντα τέσσερα ολόκληρα και δύο αποσπασματικά μικρά μενταγιόν έχουν διασωθεί. Κάθε ένα δείχνει μια γυναικεία φιγούρα με γυμνό το πάνω μέρος του σώματος και φτερά σε σχήμα μισοφέγγαρου που κάμπτονται προς τα πάνω. Κάτω από τη μέση, ωστόσο, η ανατομία αλλάζει δραματικά: το σώμα στενεύει σε μια ραβδωτή, κωνική μορφή.

Παλαιότερες ερμηνείες συχνά ταύτιζαν αυτές τις φιγούρες με μια θεότητα με φιδίσια πόδια. Άλλοι τις συνέκριναν με σειρήνες, πλάσματα που επίσης εμφανίζονταν με γυναικείο σώμα και φτερά στην ελληνική τέχνη. Ο Τρέιστερ υποστηρίζει ότι καμία από τις δύο εξηγήσεις δεν ταιριάζει ιδιαίτερα στα μενταγιόν του Ογκούζ.

Για τον ίδιο, το καθοριστικό χαρακτηριστικό βρίσκεται κάτω από τον ανθρώπινο κορμό. Το κάτω τμήμα δεν χωρίζεται σε φιδίσια άκρα και δεν μοιάζει με τα πόδια που συνδέονται με τις απεικονίσεις των σειρήνων. Αντίθετα, ο Τρέιστερ το ερμηνεύει ως κοιλιά εντόμου —πιο συγκεκριμένα, ως το σώμα μιας μέλισσας.

Επομένως, τα μενταγιόν αντιπροσωπεύουν αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως μια συγκρητική εικόνα “μέλισσας-γυναίκας”. Αυτή η ερμηνεία οδηγεί πολύ μακριά από τη σκυθική στέπα.

Ο Τρέιστερ εντοπίζει τους πλησιέστερους οπτικούς προγόνους όχι ανάμεσα στα σύγχρονα κοσμήματα του 4ου αιώνα, αλλά σε στολίδια από τη Ρόδο και τη Μήλο που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Εκείνα τα αντικείμενα παρουσιάζουν συγκρίσιμες υβριδικές μορφές γυναίκας-μέλισσας και προηγούνται του περιδέραιου του Ογκούζ κατά περίπου τρεις αιώνες. Η μελέτη σημειώνει ότι δεν είναι γνωστά πλησιέστερα πρότυπα προς το παρόν.

Αυτές οι αρχαϊκές φιγούρες έχουν συνδεθεί με τη Μέλισσα, μια νύμφη της οποίας το όνομα σημαίνει κυριολεκτικά “μέλισσα”, καθώς και με γυναικείες θρησκευτικές μορφές που σχετίζονταν με το Αρτεμίσιο της Εφέσου.

Μεταγενέστερα παραδείγματα από τον Βόσπορο, τη Θεοδοσία, τη Μάδυτο και τη δυτική Μικρά Ασία προσφέρουν χρονολογικά πλησιέστερες συγκρίσεις, διαφέρουν όμως σε ένα εμφανές σημείο: Στερούνται των φτερών που φέρουν οι μορφές του Ογκούζ.

Μια πολεμίστρια στο κέντρο του σκυθικού θησαυρού

Το κεντρικό μενταγιόν εισάγει ένα δεύτερο εικονογραφικό παζλ. Με ύψος μόλις 0,9 εκατοστά, αποτελείται από δύο ενωμένα χρυσά μισά τμήματα που σχηματίζουν μια γυναικεία κεφαλή με οβάλ πρόσωπο, ίσια μύτη και αμυγδαλωτά μάτια. Η γυναίκα φοράει ένα αναμφισβήτητα περίτεχνο κάλυμμα κεφαλής, του οποίου το πάνω μέρος κάμπτεται προς τα εμπρός και διπλώνει στο πίσω μέρος.

Ο Τρέιστερ το ταυτοποιεί ως φρυγικό σκούφο.Αυτή η λεπτομέρεια έχει μεγάλη σημασία, επειδή οι Έλληνες καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα αυτό το κάλυμμα κεφαλής όταν απεικόνιζαν Αμαζόνες.

Παλαιότερες δημοσιεύσεις περιέγραφαν το μενταγιόν του Ογκούζ απλώς ως γυναικεία κεφαλή, αλλά ο Τρέιστερ υποστηρίζει ότι ο σκούφος καθιστά την ερμηνεία της Αμαζόνας πολύ πιο πιθανή.

Παρόμοια καλύμματα κεφαλής εμφανίζονται σε Αμαζόνες στην ερυθρόμορφη αγγειογραφία, συμπεριλαμβανομένων αγγείων από την περιοχή του Βοσπόρου, καθώς και σε μεταλλοτεχνία του 4ου αιώνα π.Χ. και σε άλλες αναπαραστάσεις Αμαζονομαχίας.

Ωστόσο, το μενταγιόν παραμένει ασυνήθιστο ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της παράδοσης. Τα τρισδιάστατα μενταγιόν περιδέραιων με γυναικεία κεφαλή είναι σπάνια, και τα περισσότερα γνωστά παραδείγματα προέρχονται από τον Βόσπορο και την Όλβια.

Σύμφωνα με τον Τρέιστερ, δεν υπάρχει γνωστό πλησιέστερο παράλληλο εύρημα για μενταγιόν κολιέ που να συνδυάζει αυτή τη συγκεκριμένη μορφή γυναικείας κεφαλής με φρυγικό σκούφο. Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή σύνθεση: μια προφανής Αμαζόνα τοποθετημένη στο κέντρο ενός περιδέραιου, περιβαλλόμενη από φτερωτές γυναίκες με σώμα μέλισσας.

Η θεά Άρτεμις ως ο «συνδετικός κρίκος» του αρχαιολογικού μυστηρίου

Ο Τρέιστερ προτείνει ότι ο συνδετικός κρίκος ενδέχεται να κρύβεται στην Εφεσία Άρτεμη. Οι Αμαζόνες είχαν βαθιούς μυθολογικούς δεσμούς με την Έφεσο και το ιερό της Αρτέμιδος, ενώ οι μέλισσες κατείχαν επίσης σημαντική θέση στον θρησκευτικό συμβολισμό της πόλης.

Η εικονογραφία της μέλισσας εμφανιζόταν έντονα στην οπτική κουλτούρα της Εφέσου, συμπεριλαμβανομένων των κοσμημάτων και των νομισμάτων.

Ως εκ τούτου, ο Τρέιστερ υποστηρίζει ότι τα δύο φαινομενικά διαφορετικά μοτίβα του περιδέραιου του Ογκούζ μπορεί να ανήκουν στο ίδιο θρησκευτικό πλαίσιο.

Το επιχείρημα αυτό αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, καθώς η λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος δεν περιοριζόταν στη δυτική Μικρά Ασία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έφτασε επίσης στον Κιμμέριο Βόσπορο κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή ακριβώς στο ευρύτερο περιβάλλον όπου ο Τρέιστερ τοποθετεί την κατασκευή του περιδέραιου.

Ένα αντικείμενο από τη νεκρόπολη του Νυμφαίου προσφέρει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σύγκριση. Ένα χρυσό σκουλαρίκι που απεικονίζει την Άρτεμη καθισμένη πάνω σε ένα ελάφι φέρει επίσης μια μικροσκοπική συγκολλημένη μέλισσα στη ροζετόμορφη βάση του.

Για τον Τρέιστερ, αυτός ο συνδυασμός παρέχει έμμεσες αποδείξεις ότι η εικονογραφία της Αρτέμιδος και της μέλισσας μπορούσαν να εμφανιστούν μαζί στα κοσμήματα του Βοσπόρου. Η μελέτη δεν ισχυρίζεται ότι το περιδέραιο του Ογκούζ αποτελεί οριστική απόδειξη ενός αντικειμένου λατρείας της Εφεσίας Αρτέμιδος. Αντίθετα, παρουσιάζει τη σύνδεση με την Άρτεμη ως τον πιο πιθανό τρόπο για να εξηγηθεί γιατί μια Αμαζόνα και οι μέλισσες-γυναίκες εμφανίζονται μέσα στην ίδια, προσεκτικά δομημένη σύνθεση.

Η τέχνη του Βοσπόρου συναντά την εικονογραφία των αρχαίων αιώνων

Ο Τρέιστερ υποστηρίζει επίσης ότι το περιδέραιο κατασκευάστηκε πιθανότατα σε ένα εργαστήριο κοσμημάτων του Βοσπόρου. Το πλησιέστερο παράλληλο εύρημα ως προς τη σύνθεση προέρχεται από τον ταφικό τύμβο Καραγοντεουάσχκ (Karagodeuashkh), όπου ένα άλλο περίτεχνο χρυσό περιδέραιο συνδυάζει χάντρες, διακοσμητικά διαχωριστικά και κρεμαστά στοιχεία σε μια παρόμοια διάταξη.

Αυτό που καθιστά το κολιέ του Ογκούζ εξαιρετικό, ωστόσο, δεν είναι απλώς η ποσότητα του χρυσού ή η πολυπλοκότητα της κατασκευής του. Η εικονογραφία του φαίνεται να διασώζει μοτίβα που χωρίζονται από αιώνες και γεωγραφικές αποστάσεις: Αρχαϊκές μέλισσες-γυναίκες με παράλληλα ευρήματα στο Αιγαίο, μια κεντρική μορφή που παραπέμπει σε Αμαζόνα και θρησκευτικούς συνδέσμους που μπορεί να οδηγούν στην Άρτεμη της Εφέσου.

Όλα αυτά συγκεντρωμένα σε ένα κόσμημα που πιθανότατα κατασκευάστηκε στον κόσμο του Βοσπόρου για μια γυναίκα που συνδεόταν με τα ανώτατα στρώματα της σκυθικής κοινωνίας. Το περιδέραιο ήταν γνωστό εδώ και δεκαετίες.

Η νέα μελέτη μετατοπίζει το ερώτημα από το τι είναι το αντικείμενο στο τι ήθελαν να επικοινωνήσουν οι απεικονίσεις του — και η απάντηση ίσως κρύβεται σε έναν ξεχασμένο συνδυασμό Αμαζόνων, μελισσών και της θεάς Αρτέμιδος.