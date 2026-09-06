Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: Άγαλμα με κατεστραμμένο πρόσωπο ήρθε στο φως στην «Ιβηρική Πομπηία»

Ένα σκοτεινό μυστικό 2.400 ετών ήρθε στο φως στην καρδιά της Ισπανίας, ξυπνώντας μνήμες από μια αρχαία καταστροφή. Στον αρχαιολογικό χώρο της Λιμπισόσα, που έχει γίνει γνωστός ως η «Ιβηρική Πομπηία» λόγω του αιφνίδιου τρόπου με τον οποίο σφραγίστηκε στον χρόνο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα εντυπωσιακό ασβεστολιθικό άγαλμα.

Το εύρημα, ωστόσο, δεν προκαλεί δέος μόνο για την παλαιότητά του, αλλά και για τη βίαιη ιστορία που κουβαλά: κάποιος, αιώνες πριν, κατέστρεψε εσκεμμένα το πρόσωπό του, αφήνοντας πίσω του ένα αναπάντητο αρχαιολογικό αίνιγμα.

Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει ένα συναρπαστικό παράθυρο σε μια εποχή πολέμου και πολιτικών αναταραχών, πολύ πριν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κυριαρχήσει στον γνωστό κόσμο.

Το πρόσωπο έχει χαθεί. Δεν έχει ξεφλουδίσει ούτε έχει φθαρεί από τον χρόνο, αλλά έχει δεχθεί χτύπημα -πιθανότατα επίτηδες- μέχρι που δεν απέμεινε τίποτα από τα χαρακτηριστικά που κάποτε προσδιόριζαν αυτή τη φυσικού μεγέθους ασβεστολιθική κεφαλή, η οποία λαξεύτηκε περίπου πριν από 2.400 χρόνια.

Αυτό που διασώθηκε, αντίθετα, είναι το χτένισμα: Μια πλεξούδα μαζεμένη στον αυχένα, με μπούκλες να πέφτουν στα πλάγια.

Για τους αρχαιολόγους, αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να αρχίσουν να συνθέτουν την ιστορία από την αρχή. Η κεφαλή ήρθε στην επιφάνεια το 2025 κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη Λιμπισόσα (Libisosa), ένα αρχαιολογικό πάρκο κοντά στο Λεθούθα (Lezuza), στην επαρχία Αλμπαθέτε της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Οι ερευνητές εκεί έχουν δώσει στην τοποθεσία το προσωνύμιο “Ιβηρική Πομπηία” —όχι επειδή ανταγωνίζεται την ιταλική πόλη σε κλίμακα, αλλά για έναν παρόμοιο λόγο:

Όπως η Πομπηία, έτσι και η Λιμπισόσα καταστράφηκε απότομα και σφραγίστηκε στον χρόνο, με το περιεχόμενό της να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η καταστροφή επήλθε κατά τη διάρκεια των Σερτωριανών Πολέμων, μιας ρωμαϊκής εμφύλιας σύγκρουσης που διεξήχθη σε ολόκληρη την Ισπανία τον 1ο αιώνα π.Χ., περίπου 150 χρόνια πριν ο Βεζούβιος θάψει την Πομπηία και το Ηράκλειο (Herculaneum).

Αυτή η καταστροφή, ωστόσο, ανήκει στην τελική φάση της ιβηρικής πόλης – αιώνες αφότου λαξεύτηκε το κεφάλι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Λιμπισόσα κρατά τους αρχαιολόγους απασχολημένους για σχεδόν τριάντα χρόνια: ελάχιστοι χώροι αυτού του μεγέθους έχουν αποδώσει αυτόν τον όγκο υλικού.

Ένα χτένισμα με διπλό ρόλο: Όταν η κόμμωση λειτουργούσε ως στολή

Το θραύσμα διασώζει και τις δύο πλευρές του κεφαλιού καθώς και το πίσω μέρος, με τους ειδικούς να το χρονολογούν προκαταρκτικά στον 5ο ή 4ο αιώνα π.Χ. — περίπου την εποχή της Κλασικής Αθήνας, αρκετούς αιώνες προτού οι ρωμαϊκές λεγεώνες φτάσουν στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Εφόσον υπάρξει περαιτέρω επιβεβαίωση, αυτό θα καθιστούσε το γλυπτό παλαιότερο από τον σωζόμενο διάκοσμο του Παρθενώνα. Το χτένισμα δεν αποτελεί απλώς διακόσμηση.

Μεταξύ των Ιβήρων, ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος χτένιζε τα μαλλιά του δήλωνε το φύλο, την ηλικία και την κοινωνική του τάξη με ακρίβεια που θυμίζει σύγχρονη στολή. Οι γυναίκες κάλυπταν τα κεφάλια τους με πέπλο ή μανδύα, ενώ οι ενήλικες άνδρες είχαν κοντά μαλλιά.

Ένα τρυπημένο αυτί, ορατό ανάμεσα στις λαξευμένες μπούκλες, σε συνδυασμό με το μαζεμένο και κυματιστό στυλ των μαλλιών, στρέφει τους ειδικούς προς την εκδοχή ενός νεαρού άνδρα — πιθανότατα ενός εφήβου από αριστοκρατική οικογένεια.

Η λέξη “πιθανότατα” έχει σημασία εδώ: χωρίς πρόσωπο, η ταυτοποίηση παραμένει μια τεκμηριωμένη υπόθεση και όχι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός.

Αξίζει να σταθούμε για λίγο στο ποιοι ήταν στην πραγματικότητα οι Ίβηρες, καθώς ο όρος τείνει να συγχέεται με μια ασαφή αίσθηση της “προ-ρωμαϊκής Ισπανίας”.

Οι ιβηρικοί λαοί κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού και νοτιοανατολικού τμήματος της χερσονήσου —από τη σημερινή Καταλονία μέχρι την Ανδαλουσία, με το Αλμπαθέτε να βρίσκεται σε μια εσωτερική ζώνη επαφής— περίπου από τον 6ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα τρέχει παράλληλα με την Κλασική και την Ελληνιστική Ελλάδα, και ολοκληρώνεται αιώνες πριν από την οριστική κατάκτηση της περιοχής από τη Ρώμη.

Οι Ίβηρες δεν σχημάτισαν ποτέ ένα ενιαίο κράτος

Αντίθετα, αποτελούσαν ένα μωσαϊκό πόλεων και τοπικών αριστοκρατιών που μοιράζονταν μια κοινή γλώσσα —την ιβηρική, της οποίας η γραφή μπορεί να διαβαστεί σήμερα, αλλά η βαθύτερη γραμματική της παραμένει μη αποκρυπτογραφημένη— και έναν υλικό πολιτισμό στον οποίο η λίθινη επιτάφια γλυπτική συγκαταλεγόταν στα πιο περίτεχνα, αλλά και λιγότερο συχνά διασωθέντα, επιτεύγματα.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα

Τα αυτόνομα ιβηρικά γλυπτά —λαξευμένα έτσι ώστε να είναι ορατά από κάθε γωνία και όχι ως ανάγλυφα— είναι σπάνια στα αρχαιολογικά δεδομένα της Ισπανίας, και ακόμη πιο σπάνια εκτός των μεγάλων νεκροπόλεων του νοτιοανατολικού τμήματος.

Υπάρχουν ελάχιστα σημεία σύγκρισης: μια νεανική γυναικεία κεφαλή από τη νεκρόπολη El Cigarralejo, κοντά στη Μούλα της περιοχής Μούρθια, μοιράζεται αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά με το εύρημα της Λιμπισόσα, παρά το γεγονός ότι απεικονίζει το αντίθετο φύλο.

Το πλησιέστερο παράλληλο εύρημα είναι ο γνωστός ιππέας του Los Villares, από μια νεκρόπολη στη Hoya Gonzalo —επίσης στην επαρχία Αλμπαθέτε— ο οποίος εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Αλμπαθέτε.

Εκεί, οι πριγκιπικοί ταφικοί τύμβοι στεφανώνονταν με γλυπτά και πλούσια κτερίσματα, και η ερευνητική ομάδα της Λιμπισόσα υποψιάζεται ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να βρίσκεται ακόμα θαμμένο κοντά στην τοποθεσία.

Αυτό μας στρέφει στο άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο αυτού του ευρήματος: Η κεφαλή σχεδόν βέβαια δεν είχε λαξευτεί για το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Όλα υποδηλώνουν ότι αρχικά στεφάνωνε κάποιο ιβηρικό ταφικό μνημείο — γλυπτά αυτού του είδους χρησίμευαν συνήθως για τη δοξαστική προβολή των αριστοκρατικών γενεών μπροστά στην ίδια τους την κοινότητα, έχοντας έναν ρόλο που δεν διέφερε πολύ από τις προτομές των προγόνων τις οποίες οι ρωμαϊκές οικογένειες των πατρικίων θα εξέθεταν αργότερα στα αίθρια των σπιτιών τους.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το συμβολικό βάρος εξασθένησε. Το αρχικό νεκροταφείο εγκαταλείφθηκε ή διαλύθηκε και οι πέτρες του —που δεν έφεραν πλέον θρησκευτική ή πολιτική σημασία για κανέναν— επαναχρησιμοποιήθηκαν ως δομικό υλικό.

Η ίδια η κεφαλή κατέληξε ενσωματωμένη στον βόρειο τοίχο ενός horreum, του δημόσιου σιτοβολώνα στην αγορά (forum) της ρωμαϊκής αποικίας, η οποία χτίστηκε γύρω στην αλλαγή της εποχής, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυγούστου.

Αυτού του είδους η ανακύκλωση δεν ήταν ασυνήθιστη στη Λιμπισόσα, ούτε γενικότερα στη ρωμαϊκή Ισπανία: Όταν μια αποικία ιδρυόταν πάνω σε έναν υπάρχοντα οικισμό, οι χτίστες συνήθιζαν να παίρνουν υλικά από τα κοντινά ιβηρικά ερείπια, χωρίς να ενδιαφέρονται για το τι σήμαιναν αρχικά.

Το πιο γνωστό ισπανικό παράδειγμα είναι η La Alcudia, κοντά στο Έλτσε, όπου η περίφημη “Κυρία του Έλτσε” —αναμφισβήτητα το πιο αναγνωρίσιμο έργο της ιβηρικής τέχνης— ανακαλύφθηκε το 1897. Και εκεί, το γλυπτό διασώθηκε μόνο επειδή οι μεταγενέστεροι χτίστες το είχαν επαναχρησιμοποιήσει.

Η κεφαλή της Λιμπισόσα δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο φήμης ή διατήρησης, όμως οφείλει την επιβίωσή της στο ίδιο ακριβώς ατύχημα: Το αντικείμενο που κάποτε θεωρούταν άχρηστο, αποτελεί σήμερα έναν από τους ελάχιστους υλικούς μάρτυρες μιας γλυπτικής παράδοσης που, κατά τα άλλα, δεν άφησε σχεδόν κανένα ίχνος.

Μια σκάλα, ένας σιτοβολώνας και ένα αναπάντητο αρχαιολογικό ερώτημα

Το εύρημα προέκυψε από μια ανασκαφική περίοδο που έχει ήδη επιφυλάξει περισσότερες από μία εκπλήξεις. Η κεφαλή βρέθηκε δίπλα στον περιμετρικό τοίχο του σιτοβολώνα, στην περιοχή που συνδέει τον decumanus —έναν από τους κύριους δρόμους του ρωμαϊκού ρυμοτομικού σχεδίου— με τη βορειοδυτική είσοδο της αγοράς (forum).

Μια μνημειώδης σκάλα, η οποία πιθανότατα ήταν αρχικά στεγασμένη, ήρθε επίσης στο φως σε κοντινή απόσταση: προηγουμένως ήταν γνωστά μόνο τέσσερα σκαλοπάτια του ανώτερου τμήματός της, και η φετινή ανασκαφή πρόσθεσε ακόμη έξι, συμπληρώνοντας μια σειρά δέκα σκαλοπατιών.

Πριν από αυτή την ανακάλυψη, η συνεισφορά της Λιμπισόσα στην ιβηρική εικονογραφία αποτελούνταν κυρίως από διακοσμημένα κεραμικά στηρίγματα —αγγεία που απεικόνιζαν μυθολογικές και ηρωικές σκηνές συνδεδεμένες με την τοπική αριστοκρατία– καθώς και από ελάχιστα αρχιτεκτονικά θραύσματα και κομμάτια σε σχήμα ζώων, τα οποία επίσης είχαν ανακτηθεί από επαναχρησιμοποίηση της ρωμαϊκής εποχής.

Η κεφαλή αλλάζει αυτή την εικόνα:

Παραπέμπει σε μια πρώτης τάξεως παράδοση λίθινης γλυπτικής, εκτελεσμένης σε φυσικό μέγεθος, χωρίς κανένα προηγούμενο γνωστό παράλληλο στην τοποθεσία.

Μια ερευνητική ομάδα που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Μούρθια, με συνεργάτες από τα πανεπιστήμια του Αλικάντε, της Βαλένθια, της Βαρκελώνης, του Κάδιθ και της Μαδρίτης, διεξάγει τώρα μια αρχαιομετρική ανάλυση της πέτρας και αναζητά τυχόν εναπομείναντα ίχνη χρωστικής ουσίας.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν σε εξειδικευμένο επιστημονικό περιοδικό τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, το ερώτημα που καμία εργαστηριακή δοκιμή δεν μπορεί να επιλύσει είναι το πού βρίσκεται στην πραγματικότητα το υπόλοιπο μνημείο —η νεκρόπολη από την οποία προήλθε αυτή η κεφαλή.

Ο Χοσέ Ουρόθ (José Uroz), διευθυντής της ανασκαφής και καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια, συζητά το θέμα σχεδόν σαν ένα κοινό παζλ με την Τερέσα Τσάπα (Teresa Chapa), ομότιμη καθηγήτρια Προϊστορίας στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, η οποία κλήθηκε ως σύμβουλος για την αξιολόγηση του ευρήματος.

Το γλυπτό, όπως υποδηλώνουν, θα μπορούσε να στεφάνωνε κάποιον τάφο ή να ανήκε σε κάποιου είδους ηρωική λατρεία συνδεδεμένη με την προγονολατρεία. Με μοναδικό στοιχείο αναφοράς την κεφαλή, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Τουλάχιστον, όχι ακόμα.