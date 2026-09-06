Ο Πρωθυπουργός το Σάββατο παρουσίασε ένα ευρύ πακέτο στοχευμένων μέτρων, τα οποία θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, αλλαγές στο πλαίσιο που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Παράλληλα, περιέγραψε τον κυβερνητικό οδικό χάρτη βάθους τετραετίας, περιέγραψε τα διλήμματα της κάλπης και εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης.
LIVE – Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ
Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ.
Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα
Σε ερώτηση για την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά για τη woke ατζέντα κι αν έχει μετανιώσει για τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μητσοτάκης είπε αρχικά, ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση και η κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.
«Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε. «Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε η υπουργός, ούτε το υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι που θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία… διότι δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα».
Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να συγχέουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».
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«Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία - Όποιος δεν το παραδέχεται κοροϊδεύει τους πολίτες»
«Για πολλές δεκαετίες όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται ωραίο και η χώρα μετά χρεοκόπησε. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν το παραδέχεται κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες. Τα πλεονάσματα προέρχονται από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» είπε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας για την κριτική της αντιπολίτευσης που μιλάει για «ματωμένα πλεονάσματα» και μήπως τον απασχολούν περισσότεροι οι δείκτες παρά οι πολίτες.
«Αυτή η πολιτική μάς επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της πολιτικής μας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’80, το χρέος μειώνεται σημαντικά. Τότε το χρέος πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Θυμόμαστε τη δεκαετία του ’80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Τη δεκαετία του ’80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά», ανέφερε.
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Μητσοτάκης: Δεν χρειαζόμαστε πλέον τις αυθαίρετες προσαυξήσεις στα τεκμήρια
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο καθεστώς των τεκμηρίων και το κατά πόσο αυτές συνιστούν παραδοχή λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί χάρη στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου και της φορολογικής συμμόρφωσης.
Όπως ανέφερε, όταν ένας επαγγελματίας κάνει χρήση των ψηφιακών εργαλείων διασύνδεσης με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται με πρόσθετες προσαυξήσεις που μπορεί να δημιουργούν αίσθημα αδικίας.
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις καταργούνται οι σχετικές προσαυξήσεις, καθώς πλέον η Πολιτεία διαθέτει σαφέστερη εικόνα για τη φορολογητέα ύλη. Παράλληλα, μίλησε για σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της φορολογικής συμμόρφωσης.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί σταθερά μια φιλοεπιχειρηματική πολιτική, υπενθυμίζοντας τις μειώσεις φόρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος.
Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη φιλοσοφία του τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί λογικό και δίκαιο ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει συστηματικά εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Όπως ανέφερε, το τεκμήριο είναι μαχητό, ενώ επεσήμανε ότι λιγότεροι από 400 φορολογούμενοι επέλεξαν να το αμφισβητήσουν.
«Ήταν ένα οριζόντιο μέτρο, αλλά δίκαιο», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι οι νέες παρεμβάσεις θα ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις, καθώς «δεν χρειαζόμαστε πλέον τις αυθαίρετες προσαυξήσεις».
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Μητσοτάκης: Αναγνωρίζω τα λάθη μου αλλά δεν θα δεχτώ να ισοπεδωθεί το κυβερνητικό έργο
«Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης αλλά δεν θα δεχτώ στοn βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια» απάντησε ο , Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση σχετική με τα λάθη της κυβέρνησης.
Όπως σημείωσε, «όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο. Ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός».
«Θεωρώ ότι έκανα αρκετή αυτοκριτική, αλλά άλλο το αυτομαστίγωμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου
Πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, δε, πως όταν «κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα τού σήμερα αντιδρώ. Κοιτάξτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε το 2026».
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Μητσοτάκης:Η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου
«Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αλλά και χώρες του Κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών και το αποτέλεσμα σήμερα, είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη, την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε, δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναβεβαιώσουμε τον στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.
«Προφανώς, η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναινετικές λύσεις συνολικά στη Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας» πρόσθεσε.
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της
Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος και τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει κι αν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε από τη Realnews και τον Παναγή Γαλιατσάτο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.
«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούργια πλοία 30 χρόνια.
«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.
Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της και δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα F35.
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Μητσοτάκης για Τσίπρα: Εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει
«Όταν ο κ.Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του προγράμματος της ΕΛΑΣ.
Ο κ.Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».
Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ.Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».
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Μητσοτάκης: Η ΝΔ έχει αρχηγό και η χώρα πρωθυπουργό
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων.
«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» αντέτεινε αρχικά, για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και πρωθυπουργό», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα.
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«Ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε»
Σε ερώτηση σχετικά με το ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες θεωρούν ότι η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση και γιατί ζητά τρίτη θητεία και τι θα γίνει αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 28% ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε κάνοντας χιούμορ «είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές».
Είπε πως θεωρεί ότι εξήγησε μέσω της χθεσινής του ομιλίας γιατί θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, γιατί πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις επισημαίνοντας πως το ερώτημα είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον.
«Εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη νέα τετραετία δεν θα ήταν μία εντολή να συνεχίσουμε “μία από τα ίδια”. Πιστεύω ότι κι εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη, πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα κι ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις όποτε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μία πολιτική, η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς και νομίζω ότι όταν κάποιος έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα», τόνισε.
«Ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε κι ενώ δεν σε ψηφίζει κάποιος γι αυτά που έχεις κάνει αλλά γι αυτά που θα κάνεις, αναμφίβολα αυτή είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας».
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές να αναπτύξουν όλοι τα προγράμματά τους, συμπλήρωσε.
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Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027
O Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε: «Όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν. Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι να ολοκληρώνονται. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023, δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας».
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Αρνητικός απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Εξάλλου, όπως είπε, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ακόμη δημιουργήσει κόμμα, ούτε είναι δεδομένο ότι θα εισέλθει στη Βουλή ή ότι θα υπάρξει ανάγκη κυβερνητικής συνεργασίας.
Ωστόσο, έκανε λόγο για «ανυπέρβλητο εμπόδιο για οποιαδήποτε συνεννόηση» αναφερόμενος στις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού στην εξωτερική και αμυντική πολιτική.
«Με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στην πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά επισημαίνοντας ότι η παράταξη τον δέχθηκε ξανά στους κόλπους της και τον τίμησε.
Κάλεσε τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να σκεφτεί την υστεροφημία του και είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει», .
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Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Τι είπε για το ΦΠΑ
«Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος για τη στήριξη της μέσης ελληνικής οικονομίας. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί και να μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση», είπε σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Σχετικά με το ΦΠΑ, δήλωσε ότι η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία λέει ότι είναι ζήτημα αν το 20% της μείωσης του ΦΠΑ καταλήγει στις τιμές των προϊόντων. «Δεν βλέπω τον λόγο γιατί πρέπει να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, όταν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη».
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Μητσοτάκης: Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας
Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα προκλήσεις, δυσκολίες και μεγάλες ευκαιρίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε, υπενθυμίζοντας την ελληνική προεδρία της ΕΕ που ξεκινά την 1η Ιουλίου και σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει μία σταθερή κυβέρνηση.
Όπως είπε, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπιστούν δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε κομματικά παζάρια που νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
Η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτή τη λογική θα προσέλθει η ΝΔ στις εκλογές. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή τους. Όμως οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι μία υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν είναι το καλύτερο σενάριο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Κυρίαρχος είναι ο λαός και αυτός θα αποφασίσει και όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα, αυτό δεν οφείλεται στη ΝΔ. Οφείλεται σε άλλα κόμματα, είπε, κάνοντας λόγο για συνεδριακές αποφάσεις που με εμφατικό τρόπο αποκλείουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ.
Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα επομένως πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών, τόνισε.
Επανέλαβε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός στόχος και για αυτόν θα αγωνιστούμε. Δεν υποκρύπτει ότι είναι στόχος αλαζονείας, αλλά η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μία σταθερή κυβέρνηση, πρόσθεσε.
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Μητσοτάκης: Αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα στήριξης
«Στόχο μη διαπραγματεύσιμο» αποτελεί για την κυβέρνηση η δημοσιονομική σταθερότητα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, υπερασπιζόμενος παράλληλα το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η δυνατότητα της χώρας να επιστρέφει στους πολίτες μέρος των αυξημένων εσόδων της οικονομίας οφείλεται στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής συνέπειας, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα στήριξης είναι «αυστηρά κοστολογημένο» και κινείται «μέχρι το τελευταίο ευρώ» εντός των δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι για την υλοποίηση των εξαγγελιών, παραπέμποντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί στην περσινή ΔΕΘ. «Δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το εάν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί όπως το περσινό πρόγραμμα. Υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίου ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και πως βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης να μετατρέπεται σε «ατομική προκοπή» για την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα.
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Τα 12 μεγάλα μέτρα
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις 12 σημαντικότερες να ξεχωρίζουν για το δημοσιονομικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα.
1. Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός
Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.
2. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο
Από τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο Δημόσιο.
3. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους
Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν.
4. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως τα 20.000 ευρώ
Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με τρία παιδιά προβλέπει το νέο πακέτο. Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους.
5. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, σε μια παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ελάφρυνσης του αγροτικού κόσμου.
6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις
Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Η κατάργηση ξεκινά το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029.
7. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών
Αλλάζει το καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους συνεπείς φορολογούμενους προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.
8. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις
Η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να περιοριστεί στο 50%. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από το φορολογικό έτος 2028.
9. Νέο «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ
Στο μέτωπο της στέγασης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας.
10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο
Δημιουργείται ένας νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ενηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας «κουμπαράς» που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.
11. Μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%
Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, σε μια προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
12. Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων
Τα αναπηρικά επιδόματα θα συνδέονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού, μέσω της τιμαριθμοποίησής τους, ώστε να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη και να προστατεύονται οι δικαιούχοι από την αύξηση του κόστους ζωής
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