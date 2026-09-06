LIVE – Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ

Ο Πρωθυπουργός το Σάββατο παρουσίασε ένα ευρύ πακέτο στοχευμένων μέτρων, τα οποία θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, αλλαγές στο πλαίσιο που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Παράλληλα, περιέγραψε τον κυβερνητικό οδικό χάρτη βάθους τετραετίας, περιέγραψε τα διλήμματα της κάλπης και εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης.