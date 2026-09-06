Θρίλερ σε ουρανοξύστη του Μαϊάμι: Διευθυντής πολυτελούς εστιατορίου κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο διευθυντής ενός πολυτελούς steakhouse στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του, αφότου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε μία λίμνη αίματος στο πολυτελές διαμέρισμά του σε ουρανοξύστη και την ίδια νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το πρωί της Παρασκευής.

Ο 36χρονος Stefano Cremasco-Cicero ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμά του στον 47ο όροφο, σύμφωνα με τη Miami Herald.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση στο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Brickell λίγο πριν από τις 5:00 το πρωί της Παρασκευής για ένα «άγνωστο αίτημα», όπου εντόπισε τον διευθυντή του εστιατορίου με τα ρούχα, τα χέρια και τα παπούτσια του βουτηγμένα στα αίματα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της σύλληψής του.

Ο Cremasco-Cicero φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «αμυνόμουν», πριν τους οδηγήσει στο διαμέρισμά του στον 47ο όροφο.

Το σκηνικό του εγκλήματος

Μέσα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί βρήκαν τη μητέρα του -τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα- πεσμένη στο πλάι, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Μετά την έκδοση εντάλματος έρευνας, οι αρχές εντόπισαν επίσης αρκετά ματωμένα μαχαίρια κουζίνας, ένα σπασμένο ποτήρι, ένα σπασμένο μπουκάλι κρασί και δύο λευκά μπλουζάκια καλυμμένα με αίμα.

Η μητέρα του Cremasco-Cicero φιλοξενούνταν στο σπίτι του κατά τη διάρκεια επίσκεψής της από το Μεξικό, όπως ανέφερε τηλεφωνικά στην αστυνομία η σύζυγός του.

Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν στη Γαλλία την ώρα του άγριου εγκλήματος, δήλωσε ότι ο Cremasco-Cicero δεν είχε στενές σχέσεις με τη μητέρα του μετά το διαζύγιο των γονιών του.

Παράλληλα, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν θεωρεί πως ο σύζυγός της έπασχε από κάποια ψυχική νόσο, σημείωσε όμως ότι βρισκόταν υπό έντονο στρες λόγω των εγκαινίων ενός νέου εστιατορίου στην περιοχή Coconut Grove.

Ο Cremasco-Cicero γεννήθηκε στο Μεξικό, είναι αργεντινής καταγωγής και εργάζεται ως διευθυντής λειτουργίας του πολυτελούς εστιατορίου 1986 Steakhouse στο Μαϊάμι.

Το χρονικό της τραγωδίας από τις κάμερες ασφαλείας

Μητέρα και γιος είχαν επιστρέψει στο διαμέρισμα το προηγούμενο βράδυ γύρω στις 10:30, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα αρχεία εισόδου της πολυκατοικίας. Το πρωί, ο Cremasco-Cicero εθεάθη να μπαίνει στο ασανσέρ γύρω στις 4:25 κρατώντας μαχαίρι και καλυμμένος με αίματα, φορώντας λευκό t-shirt, χακί παντελόνι και λευκά παπούτσια.

Το βιντεοληπτικό υλικό έδειξε ότι πέταξε το μαχαίρι μόλις βγήκε από το ασανσέρ. Στη συνέχεια, μάζεψε το όπλο και μπήκε σε άλλο ασανσέρ για να επιστρέψει στον όροφο. Αργότερα εθεάθη να επιστρέφει στο ασανσέρ φορώντας διαφορετική μπλούζα (μία μπλε μακρυμάνικη) και να βγαίνει από το κτίριο μιλώντας στο τηλέφωνο.

Λίγο πριν από τις 4:40 το πρωί, επέστρεψε στο λόμπι του κτιρίου και κάθισε σε έναν καναπέ φορώντας τα ίδια ματωμένα λευκά παπούτσια. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα της εισόδου σε μια διανομέα φαγητού και της ζήτησε να καλέσει το 911, όπως κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία. Έπειτα κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και έδωσε το τηλέφωνο στη διανομέα για να μιλήσει με το τηλεφωνικό κέντρο.

Όσο μιλούσε με την άμεση δράση, η διανομέας παρατήρησε τα αίματα πάνω στον Cremasco-Cicero, ο οποίος αρνιόταν να πάρει πίσω το τηλέφωνο όταν εκείνη προσπαθούσε να του το δώσει.

Στη φυλακή χωρίς εγγύηση

Ο φερόμενος ως μητροκτόνος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού με χρήση όπλου. Μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα Turner Guildford Knight και τελεί υπό κράτηση για θέματα μετανάστευσης, καθώς βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα επενδυτή. Ο Cremasco-Cicero εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, όπου του αρνήθηκαν την αποφυλάκιση με εγγύηση. Αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο το πρωί της Τρίτης.