Πέθανε από καρκίνο ο σκύλος-influencer Tucker Budzyn – Θρήνος για τον τετράποδο σταρ του διαδικτύου

Ο Tucker Budzyn, το golden retriever από το Μίσιγκαν που έγινε ένας από τους πιο διάσημους τετράποδους αστέρες του διαδικτύου, πέθανε ύστερα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 8 ετών.

Η κηδεμόνας του, Courtney Budzyn, αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος της σκύλος πέθανε την Τετάρτη, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με λέμφωμα.

«Νόμιζα ότι εκείνο ήταν το τελευταίο λυπητερό βίντεο που θα έφτιαχνα, αλλά δεν είναι… Ο Tucker έφυγε από τη ζωή», δήλωσε η Budzyn το Σάββατο σε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, κρατώντας ένα κουτί που φαινόταν να περιέχει την τέφρα του.

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Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

«Ο Tucker πέθανε την Τετάρτη, αναπάντεχα. Πήγαινε πολύ καλά με τη θεραπεία, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι είχε λέμφωμα στο έντερό του. Καθώς η χημειοθεραπεία λειτουργούσε τόσο καλά και βρισκόταν σε ύφεση, δημιουργήθηκε μια τρύπα στο έντερό του στο σημείο όπου βρισκόταν ο καρκίνος, με αποτέλεσμα να πάθει μια λοίμωξη που τον χτύπησε μέσα σε μια νύχτα».

Η Budzyn είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωση του Tucker με καρκίνο στις 30 Αυγούστου, δύο εβδομάδες αφότου έμαθε τα νέα από τους κτηνιάτρους. Ύστερα από μία εβδομάδα θεραπείας, ο Tucker βρισκόταν σε «μερική ύφεση» και βάσει του θεραπευτικού πλάνου οι γιατροί εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να ζήσει ακόμη ένα με τρία χρόνια.

Ωστόσο, η κατάσταση του Tucker επιδεινώθηκε ξαφνικά το πρωί της Τετάρτης, αναγκάζοντας τη Budzyn να τον μεταφέρει εσπευσμένα στον κτηνίατρο. Εκεί του χορηγήθηκαν αντιβιοτικά και ορός, όμως οι επιπλοκές από τον καρκίνο αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες.

«Ο πυρετός του ανέβαινε συνεχώς και τίποτα -μα τίποτα- δεν μπορούσε να τον ρίξει. Έπρεπε να τον αφήσουμε να φύγει. Tucker, σε αγαπώ τόσο πολύ», δήλωσε η Budzyn. «Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μην είχα κάνει γι’ αυτόν… Νιώθω σαν να έχασα ένα μέλος του σώματός μου».

«Οι τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν οι καλύτερες της ζωής του»

Η Budzyn, που είχε υιοθετήσει τον Tucker το 2018, αρχικά σκέφτηκε να δημοσιεύσει απλώς μια φωτογραφία του για να ανακοινώσει τον θάνατό του. Τελικά όμως αποφάσισε να εξηγήσει τι συνέβη στα εκατομμύρια των ακολούθων που τον συντρόφευαν για χρόνια.

«Λυπάμαι τόσο πολύ, παιδιά. Ξέρω ότι ήταν και δικός σας», είπε. «Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πέρασε την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Πήγαμε στο πάρκο πολλές φορές και ούρησε σε κάθε δέντρο που βρήκε μπροστά του. Πήγε για κολύμπι δυο φορές. Και τις δύο φορές, οι βουτιές του στην πισίνα ήταν τόσο δυνατές και γεμάτες ενέργεια.

Έπαιξε και πάλεψε με τον γιο του, τον Todd, στην πίσω αυλή. Κυλίστηκε στο γρασίδι και ένιωσε το αεράκι στο τρίχωμά του. Έτρωγε κοτόπουλο κάθε πρωί και βράδυ επειδή έπρεπε να του δίνω τα φάρμακά του, κι αυτό τον ενθουσίαζε τόσο πολύ. Κατάφερα να τον πάω μια τελευταία βόλτα με τα rollerblades. Κυριολεκτικά μου έσωσε τη ζωή».

Από τα viral βίντεο σε μια περιουσία εκατομμυρίων

Ο Tucker είχε 27,1 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων 11,8 εκατομμύρια στο TikTok, 5,9 εκατομμύρια στο YouTube, 4,9 εκατομμύρια στο Facebook, 4,4 εκατομμύρια στο Instagram και περίπου 70.000 στο X.

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της εταιρείας Printed Pet Memories, ο Tucker Budzyn, ήταν ο πιο διάσημος σκύλος–influencer και αποφέρει, μάλιστα, περί το ένα εκατομμύριο δολάρια στους κηδεμόνες του.

Η Budzyn δημιούργησε τη σελίδα του Tucker στο Instagram τον Ιούνιο του 2018, την ημέρα που τον έφερε στο σπίτι ως κουτάβι 8 εβδομάδων, και σύντομα έγινε viral μέσα από βίντεο όπου γρατζούνιζε ένα παγάκι ή έπαιζε με ένα μαύρο πλαστικό κλιπ μαλλιών.

Καθώς ο Tucker κέρδιζε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων στο διαδίκτυο, η Budzyn και ο σύζυγός της, Mike, παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους -ως καθαρίστρια σπιτιών και πολιτικός μηχανικός αντίστοιχα- για να διαχειριστούν την παρουσία του Tucker και του γιου του, Todd, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια πληρωμένη δημοσίευση στο YouTube μπορεί να κυμανθεί από 40.000 έως 60.000 δολάρια για μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων πριν από το βίντεο», είχε δηλώσει η Budzyn στη The Post το 2023. «Στο Instagram, βγάζουμε περίπου 20.000 δολάρια για μια σειρά από τρία έως οκτώ stories».

Η Budzyn δήλωσε το Σάββατο ότι έχει σκοπό να συνεχίσει τη ζωή της μετά τον θάνατο του Tucker.

«Νιώθω ότι του το οφείλω να προχωρήσω μπροστά και να επουλώσω τις πληγές μου», πρόσθεσε.