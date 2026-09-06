Χαλκίδα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων με έξι τραυματίες – Εικόνες από το σημείο του τροχαίου

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Σοβαρό τροχαίο με έξι τραυματίες έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (6/9) στην Έξω Παναγίτσα, στη Χαλκίδα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, evima.gr το τροχαίο έγινε περίπου στις 02:00, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική για τους απεγκλωβισμούς των επιβατών, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους εμπλεκόμενους και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου