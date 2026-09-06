Παγκράτι: Άγριο ξύλο μπροστά στα μάτια επιβατών λεωφορείου – Τον χτυπούσε στην πλάτη και το κεφάλι

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Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκαν μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, στο Παγκράτι, όταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας πιάστηκαν στα χέρια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο καβγάς φούντωσε μέσα στο λεωφορείο, ενώ ένας από τους δύο εμπλεκόμενους, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο. Οι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές, χωρίς να επέμβουν, ενώ μόνο ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφονται σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: