Παγκράτι: Άγριο ξύλο μπροστά στα μάτια επιβατών λεωφορείου – Τον χτυπούσε στην πλάτη και το κεφάλι

Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκαν μέσα σε λεωφορείο στο Παγκράτι, όταν δύο νεαρά άτομα πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστη αιτία. Το περιστατικό, κατά το οποίο ο ένας χτυπούσε επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και το κεφάλι, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμπλοκών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων.

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Κοινωνία

λεωφορείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκαν μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, στο Παγκράτι, όταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας πιάστηκαν στα χέρια.
  • Ένας από τους δύο εμπλεκόμενους φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι, ενώ οι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, με το συμβάν να προκαλεί προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκαν μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, στο Παγκράτι, όταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας πιάστηκαν στα χέρια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο καβγάς φούντωσε μέσα στο λεωφορείο, ενώ ένας από τους δύο εμπλεκόμενους, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο. Οι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές, χωρίς να επέμβουν, ενώ μόνο ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφονται σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

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