Νίκος Πολυδερόπουλος: «Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα» – Το τρυφερό βίντεο του ηθοποιού με τον γιο του

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Από τη στιγμή που έγινε πατέρας, ο γνωστός ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος, απολαμβάνει με τον γιο του ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα.

Μια γλυκιά στιγμή μπαμπά και γιου

Ο γνωστός ηθοποιός, συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του με τον μικρό του πρίγκιπα, καρπό του έρωτά του με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο. Στο στιγμιότυπο, μπαμπάς και γιος βρίσκονται στο κρεβάτι και απολαμβάνουν μια ζεστή αγκαλιά.

«Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντάς με αυτό τον τρόπο, τα όμορφα συναισθήματα της πατρότητας που βιώνει.