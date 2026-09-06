Ζέτα Μακρυπούλια: Στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης σε πισίνα – «Και οι βουτιές συνεχίζονται»

Οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν και η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τις βουτιές της, καθώς δεν επιθυμεί να αποχωριστεί το καλοκαίρι. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο που την δείχνουν να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς σε πισίνα, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό.

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Ζέτα Μακρυπούλια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και οι βουτιές συνεχίζονται για τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία δεν θέλει να αποχωριστεί το καλοκαίρι.
  • Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο μερικές στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς.
  • Σε αυτά καταγράφεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πισίνα, ενώ η ίδια έγραψε «Και οι βουτιές συνεχίζονται».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και οι βουτιές συνεχίζονται για τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία δεν θέλει να αποχωριστεί το καλοκαίρι. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο μερικές στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς.

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Σε αυτά καταγράφεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πισίνα και σε κάποια άλλα στιγμιότυπα να ποζάρει χαμογελαστή στην άκρη της πισίνας.

«Και οι βουτιές συνεχίζονται» έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

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