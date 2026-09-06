Ζέτα Μακρυπούλια: Στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης σε πισίνα – «Και οι βουτιές συνεχίζονται»

Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και οι βουτιές συνεχίζονται για τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία δεν θέλει να αποχωριστεί το καλοκαίρι. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο μερικές στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς.
Σε αυτά καταγράφεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πισίνα και σε κάποια άλλα στιγμιότυπα να ποζάρει χαμογελαστή στην άκρη της πισίνας.
«Και οι βουτιές συνεχίζονται» έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
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