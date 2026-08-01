Ζέτα Μακρυπούλια: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Αίγιο – «Έχουν δίκιο τελικά όσοι λένε, ότι τα απρόσμενα είναι πάντα πιο ωραία από τα αναμενόμενα!»

Η Ζέτα Μακρυπούλια φέτος συμμετέχει στην «Ειρήνη: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη». Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η παράσταση έκανε μία στάση στο θέατρο «Γεώργιος Παππάς» στο Αίγιο. Η ηθοποιός την ίδια ημέρα είχε τα γενέθλιά της, τα οποία και γιόρτασε μαζί με τον υπόλοιπο θίασο. Η καλλιτέχνις σε ανάρτησή της στο Instagram, το Σάββατο 1η Αυγούστου, μοιράστηκε ένα βίντεο από χθες.

Σε αυτό, βλέπουμε τους συναδέλφους της στην περιοδεία, να της κάνουν έκπληξη με τούρτα. Η Ζέτα Μακρυπούλια έσβησε και άλλα κεράκια, σε βραδινή έξοδο που πραγματοποίησε.

«Στο φιλόξενο Αίγιο με βρήκαν χθες τα φετινά μου γενέθλια, ανάμεσα σε φίλους παλιούς αλλά και νέους! Ξέρετε δεν είναι αυτονόητο σε μία περιοδεία όλοι οι άνθρωποι να ταιριάζουν, όμως ευτυχώς φέτος στην Ειρήνη του Αριστοφάνη το καταφέραμε και αυτό. Να ταιριάξουμε και πάνω στη σκηνή και πίσω από αυτή. Πολύ σημαντικό!

Σας ευχαριστώ όλους πάρα μα πάρα πολύ για όλες τις ευχές και τα μηνύματα που δέχθηκα! Ευχαριστώ και όλο τον θίασο για την υπέροχη βραδιά! Έχουν δίκιο τελικά όσοι λένε, ότι τα απρόσμενα είναι πάντα πιο ωραία από τα αναμενόμενα!», έχει γράψει στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει το βίντεο.