Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία που την τράβηξε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και το χιουμοριστικό story

Την Μύκονο επέλεξαν μετά την Πάρο, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής για τις διακοπές τους. Η παρουσιάστρια έχει δημοσιεύσει κάποια στιγμιότυπα από το «νησί των ανέμων» στο Instagram. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» έκανε και μία χιουμοριστική ανάρτηση στο προφίλ της στην πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία φωτογραφία της από νυχτερινή τους έξοδο στην Μύκονο. Το στιγμιότυπο, όπως μπορεί να δει κανείς, είναι λίγο σκοτεινό.

Το αποτέλεσμα της φωτογραφίας που είχε τραβήξει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, δεν άρεσε ιδιαίτερα στην παρουσιάστρια. Το πρόβλημα είναι πως δεν χρησιμοποιήθηκε το φλας, το οποίο όμως η Κατερίνα Καινούργιου είχε ζητήσει από τον αγαπημένο της να βάλει.

Η έμπειρη παρουσιάστρια έγραψε με χιούμορ στο story της: «Όταν λες στον Παναγιώτη βγάλε με μια φώτο αλλά βάλε φλας».