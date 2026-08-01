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Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία που την τράβηξε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και το χιουμοριστικό story

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επέλεξαν τη Μύκονο για τις διακοπές τους, μετά την Πάρο. Η παρουσιάστρια έκανε στο Instagram μία χιουμοριστική ανάρτηση σχετικά με μία σκοτεινή φωτογραφία της, που τράβηξε ο σύντροφός της.

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επέλεξαν τη Μύκονο για τις διακοπές τους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Η παρουσιάστρια έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση σχετικά με μια σκοτεινή φωτογραφία της από νυχτερινή έξοδο, την οποία είχε τραβήξει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.
  • Το πρόβλημα ήταν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το φλας, με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει: «Όταν λες στον Παναγιώτη βγάλε με μια φώτο αλλά βάλε φλας».

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Την Μύκονο επέλεξαν μετά την Πάρο, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής για τις διακοπές τους. Η παρουσιάστρια έχει δημοσιεύσει κάποια στιγμιότυπα από το «νησί των ανέμων» στο Instagram. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» έκανε και μία χιουμοριστική ανάρτηση στο προφίλ της στην πλατφόρμα.

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Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία φωτογραφία της από νυχτερινή τους έξοδο στην Μύκονο. Το στιγμιότυπο, όπως μπορεί να δει κανείς, είναι λίγο σκοτεινό.

Το αποτέλεσμα της φωτογραφίας που είχε τραβήξει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, δεν άρεσε ιδιαίτερα στην παρουσιάστρια. Το πρόβλημα είναι πως δεν χρησιμοποιήθηκε το φλας, το οποίο όμως η Κατερίνα Καινούργιου είχε ζητήσει από τον αγαπημένο της να βάλει.

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Η έμπειρη παρουσιάστρια έγραψε με χιούμορ στο story της: «Όταν λες στον Παναγιώτη βγάλε με μια φώτο αλλά βάλε φλας».

Κατερίνα Καινούργιου

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