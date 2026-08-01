LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Συγκλονιστικό βίντεο από τα πύρινα μέτωπα – Οι πυροσβέστες επιχειρούν σχεδόν περικυκλωμένοι από τις φλόγες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δημοσίευσε ένα βίντεο που προκαλεί δέος, αναδεικνύοντας την τιτάνια μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δέος προκαλεί το βίντεο που ανάρτησε η πυροσβεστική στο X, δείχνοντας την τιτάνια μάχη των στελεχών της για τον περιορισμό των πυρκαγιών.
  • Στο τρομακτικό βίντεο, οι πυροσβέστες φτάνουν σε ένα σημείο μέσα σε δάσος που καίγεται από άκρη σε άκρη, με τις φλόγες να ξεπηδούν απειλητικές παντού. Ορμούν τρέχοντας πάνω στον πύρινο εχθρό.
  • Στην “καρδιά” της φωτιάς, οι πυροσβέστες πολεμούν ακόμα και με κίνδυνο να περικυκλωθούν, σε μια μάχη που μοιάζει άνιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δέος προκαλεί το βίντεο που ανάρτησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον λογαριασμό της στο X και δείχνει την τιτάνια μάχη που δίνουν τα στελέχη της σε όλα τα μέτωπα που επιχειρούν για να περιορίσουν την ένταση από τις πυρκαγιές, να τις “μαζέψουν” και εν τέλει να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας – Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος

Στο τρομακτικό βίντεο βλέπουμε τους πυροσβέστες να φτάνουν σε ένα σημείο μέσα σε δάσος που καίγεται από άκρη σε άκρη. Οι φλόγες ξεπηδούν απειλητικές, από παντού, παρόλα αυτά άντρες και γυναίκες ορμούν τρέχοντας πάνω στον πύρινο εχθρό και ξεκινούν τη μάχη. Μία μάχη που μοιάζει άνιση.

Στην “καρδιά” της φωτιάς οι πυροσβέστες πολεμούν ακόμα και με κίνδυνο να περικυκλωθούν.

Δείτε το βίντεο:

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ