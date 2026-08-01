Καλύτερη η εικόνα στο νότιο Ρέθυμνo – Στάχτη και αποκαΐδια σε Τριόπετρα και Αγία Παρασκευή – Εικόνες-σοκ

Με βελτιωμένη εικόνα, αλλά με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, εξελίσσεται η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου συνεχίζεται η μάχη για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχειρούσαν και πυροσβεστικά ελικόπτερα, αξιοποιώντας τη μικρή εξασθένηση των ανέμων, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων ενεργών εστιών. Όπως επισημαίνεται από το Συντονιστικό, αυτή την ώρα παραμένουν μικρές ενεργές εστίες, με τις επίγειες δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί στην περιοχή.

Αυτή την ώρα, εξαιτίας της εκ νέου ενίσχυσης των ανέμων, τα εναέρια μέσα δεν πραγματοποιούν επιχειρήσεις, ενώ το βάρος της κατάσβεσης έχει περάσει και πάλι στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους στα σημεία όπου εξακολουθούν να καταγράφονται μικρές αναζωπυρώσεις.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της συνολικής εικόνας, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Εικόνες-σοκ από το πέρασμα της φωτιάς

Η εικόνα που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε για τρεις ημέρες το νότιο Ρέθυμνο είναι αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα από οικισμούς, αφήνοντας πίσω τους καμένα σπίτια, κατεστραμμένες αυλές και εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε μαύρο τοπίο.

Στις περιοχές που δοκιμάστηκαν περισσότερο, όπως η Αγία Παρασκευή και η Τριόπετρα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι εικόνες, που δημοσιεύει το neakriti.gr, είναι συγκλονιστικές.

Σπίτια που μέχρι πριν λίγες ημέρες αποτελούσαν περιουσίες και καταφύγια οικογενειών, πλέον εμφανίζουν σοβαρές ζημιές, με το εσωτερικό τους να έχει καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ γύρω από αυτά η γη έχει καλυφθεί από στάχτη, με καμένα δέντρα και καμένη βλάστηση να αποτυπώνουν την ένταση της πύρινης λαίλαπας.

Δείτε φωτογραφίες: