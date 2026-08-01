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Ευγενία Σαμαρά για Ζέτα Μακρυπούλια: «Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς» – Οι ευχές για τα γενέθλιά της

Η Ευγενία Σαμαρά ευχήθηκε δημόσια στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της την Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram.

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Ευγενία Σαμαρά
Φωτογραφία: Instagram/eugeniasamara
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 31 Ιουλίου η Ζέτα Μακρυπούλια. Η Ευγενία Σαμαρά, με την οποία είναι πολύ καλές φίλες, πραγματοποίησε μία όμορφη ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να της ευχηθεί.
  • Στη δημοσίευσή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Ευγενία Σαμαρά κοινοποίησε μία κοινή της φωτογραφία με την Ζέτα Μακρυπούλια.
  • Η καλλιτέχνις έχει γράψει για τα γενέθλια της συναδέλφου της και καλής της φίλης: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ».

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Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 31 Ιουλίου η Ζέτα Μακρυπούλια. Η Ευγενία Σαμαρά, με την οποία είναι πολύ καλές φίλες, πραγματοποίησε μία όμορφη ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να της ευχηθεί και δημοσίως.

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Στη δημοσίευσή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Ευγενία Σαμαρά κοινοποίησε μία κοινή της φωτογραφία με την Ζέτα Μακρυπούλια. Στο στιγμιότυπο, οι δύο γυναίκες και επιτυχημένες ηθοποιοί, ποζάρουν χαμογελαστές κοιτώντας τον φακό της κάμερας.

Η καλλιτέχνις έχει γράψει για τα γενέθλια της συναδέλφου της και καλής της φίλης: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ». 

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Ευγενία Σαμαρά Ζέτα Μακρυπούλια

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