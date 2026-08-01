Ευγενία Σαμαρά για Ζέτα Μακρυπούλια: «Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς» – Οι ευχές για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 31 Ιουλίου η Ζέτα Μακρυπούλια. Η Ευγενία Σαμαρά, με την οποία είναι πολύ καλές φίλες, πραγματοποίησε μία όμορφη ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να της ευχηθεί και δημοσίως.

Στη δημοσίευσή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Ευγενία Σαμαρά κοινοποίησε μία κοινή της φωτογραφία με την Ζέτα Μακρυπούλια. Στο στιγμιότυπο, οι δύο γυναίκες και επιτυχημένες ηθοποιοί, ποζάρουν χαμογελαστές κοιτώντας τον φακό της κάμερας.

Η καλλιτέχνις έχει γράψει για τα γενέθλια της συναδέλφου της και καλής της φίλης: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ».