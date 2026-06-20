Ευγενία Σαμαρά: «Μετά την απώλεια του πατέρα μου είδα την πραγματικότητα γύρω μου» – Η συγκινητική εξομολόγηση της ηθοποιού

Για το πώς η απώλεια του πατέρα της επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές της και άλλαξε ριζικά τη φιλοσοφία της για τη ζωή, μίλησε η Ευγενία Σαμαρά. Καλεσμένη στο YouTube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού, η γνωστή ηθοποιός προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση. Όπως εξήγησε, αυτό το βιωματικό «ταρακούνημα» στάθηκε η αφορμή για να αναθεωρήσει τη σχέση της με το καθημερινό άγχος, επιλέγοντας πλέον να βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα.

Η διαχείριση άγχους

Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε ότι στο παρελθόν συνήθιζε να αγχώνεται έντονα για διάφορες καταστάσεις, ωστόσο τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την απώλεια του πατέρα της, η οπτική της έχει αλλάξει σημαντικά. «Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ, νομίζω πως τώρα έχει μαλακώσει αυτό. Για να πω την αλήθεια, μετά από την απώλεια του πατέρα μου ακόμη περισσότερο. Κάπως τα πράγματα ήρθαν και κάθισαν και είδα την πραγματικότητα γύρω μου», είπε.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πώς ένα τόσο βαθύ τραύμα μπορεί να ισοπεδώσει τις ασήμαντες έγνοιες, αλλάζοντας ριζικά το πώς βλέπει κανείς τις δυσκολίες και τις αναποδιές της καθημερινότητας.

«Κάποια πράγματα μου φαίνονται μικρά»

«Όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο και σοκαριστικό, όσο είναι η απώλεια ενός ανθρώπου τόσο κοντινού και αγαπημένου, κάπως τα πράγματα έρχονται και παίρνουν την πραγματική τους διάσταση στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να στρεσαριστώ για πράγματα για τα οποία στρεσαριζόμουν παλιά και πια μου φαίνονται μικρά».

Όπως περιέγραψε, σήμερα προσπαθεί να ζει περισσότερο το παρόν και να επικεντρώνεται σε όσα έχουν πραγματική αξία. «Θα γίνουν όλα. Οπότε με αυτή τη συνειδητοποίηση που έγινε τότε με έναν δύσκολο τρόπο φυσικά, με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω και καταλήγοντας πως είμαι στην καλύτερη φάση που μπορώ να είμαι, μπορώ να είμαι πιο πολύ στο τώρα. Και αυτό επιδιώκω, πολύ».