Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Κοντά στη Γαύδο το επίκεντρο

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σεισμοί Κρήτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, κοντά στη Γαύδο, το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Γαύδου.
  • Η δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, έγινε λίγα λεπτά αργότερα με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, κοντά στη Γαύδο, το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6, λίγο μετά τις 12.30. Ο πρώτος είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ και ο δεύτερος 5,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 14.1 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε 6-7 λεπτά αργότερα, και ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

 

 

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