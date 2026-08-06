Μαρία Σάκκαρη: «Kαθάρισε» την Σονμέζ και έκλεισε ραντεβού στους «32» με την Γκοφ στο Τορόντο

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά το τουρνουά του Τορόντο, επικρατώντας της Ζεϊνέπ Σονμέζ με 6-3, 6-2 στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξασφάλισε έτσι την πρόκριση στις «32» καλύτερες, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ.

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Αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε ιδανικά στο τουρνουά του Τορόντο, επικρατώντας της Ζεϊνέπ Σονμέζ με 6-3, 6-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32», όπου θα αναμετρηθεί με την Κόκο Γκοφ.
  • Αν και το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό για τη Σάκκαρη, καθώς βρέθηκε πίσω με 0-2, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με σερί πέντε γκέιμ πήρε το πρώτο σετ με 6-3.
  • Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε αποφασιστικά στο δεύτερο σετ, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με 2-0 και στη συνέχεια με 5-1, για να ολοκληρώσει τη νίκη με 6-2 και να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ιδανικό τρόπο μπήκε στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ζεϊνέπ Σονμέζ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 6-3, 6-2 στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και πήρε την πρόκριση στις «32» καλύτερες, εκεί όπου την περιμένει πλέον η σπουδαία αναμέτρηση με την Κόκο Γκοφ.

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό για τη Σάκκαρη, καθώς η Σονμέζ μπήκε πιο δυνατά, εκμεταλλεύτηκε το πρώτο σέρβις γκέιμ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και με μπρέικ προηγήθηκε γρήγορα με 2-0. Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στη Σάκκαρη η οποία είναι στο Νο.29 του ταμπλό. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο των ράλι κι «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί πέντε διαδοχικών γκέιμ, με δύο μπρέικ στο διάστημα αυτό, μετατρέποντας το 0-2 σε 5-2.

Η αντίπαλός της απ’ την Τουρκία κατάφερε προσωρινά να καθυστερήσει το φινάλε, μειώνοντας σε 5-3. Ωστόσο, στο επόμενο γκέιμ η Σάκκαρη έδειξε ψυχραιμία. Παρότι έχασε τρία σετ πόιντ και χρειάστηκε να σβήσει ένα μπρέικ-πόιντ, έκλεισε το σετ με 6-3 και έκανε το πρώτο βήμα. Η Ελληνίδα ξεκίνησε ακόμη πιο αποφασιστικά στο δεύτερο σκέλος του αγώνα. Με μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ της Σονμέζ πήρε από νωρίς προβάδισμα με 2-0, βάζοντας τις βάσεις για να τελειώσει γρήγορα την υπόθεση πρόκριση.

Η Τουρκάλα μείωσε προσωρινά σε 2-1, όμως η Σάκκαρη δεν της άφησε κανένα περιθώριο να επιστρέψει. Με νέο σερί τριών γκέιμ ξέφυγε με 5-1 και βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη. Η Σονμέζ κατάφερε μόνο να περιορίσει προσωρινά την έκταση της διαφοράς, μειώνοντας σε 5-2 και σώζοντας παράλληλα δύο ματς πόιντς. Στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ωστόσο, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε χωρίς δυσκολία την αποστολή της, διαμόρφωσε το τελικό 6-2 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα βρει απέναντί της την Κόκο Γκοφ.

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