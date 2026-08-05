Conference League: Ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και ψάχνει την πρόκριση στη Σόφια – Δείτε τα γκολ

Με εμφάνιση που δεν ικανοποίησε, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης.

Οι «πράσινοι» καλούνται πλέον να πάρουν τη νίκη στη ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) στο «Vasil Levski» της Σόφιας, ώστε να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο Γιάγκουσιτς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 21ο λεπτό, όμως οι Βούλγαροι απάντησαν στο 31′ με τον Ρούσεβ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 2’, όταν σε φάση διαρκείας στην άμυνα των Βούλγαρων, το σουτ του Τσιριβέγια κόπηκε πριν τη γραμμή απ’ τον Ντβάλι. Στο 18’ ο Μάγερ είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Πένια, για να έρθει τρία λεπτά μετά το γκολ των «πράσινων». Από εξαιρετικό «σκάψιμο» της μπάλας του Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς που είχε «χώθηκε» στην «καρδιά» της άμυνας της ΤΣΣΚΑ 1948, με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.

Αντί να πιέσει, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός μετά το γκολ κατέβασε… ταχύτητα και πλην ενός σουτ του Ντε Φράι στο 26’ που απέκρουσε ο Μαρίνοβ, δεν πατούσε πολύ «καλά» μέσα στο γήπεδο. Η βουλγαρική ομάδα άρχισε να… ξεθαρρεύει μέσα στο γήπεδο και στο 31’ από γύρισμα του Κουεγιάρ προς τον Ρούσεβ, ο τελευταίος πλάσαρε εύστοχα και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε μία προσπάθεια του Ραστόντερ στο 46’ που μπλόκαρε ο Μαρίνοβ, ενώ στο 52’ το σουτ του Γιάγκουσιτς αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Πένια στο 57’ έκανε σπουδαία επέμβαση στο τετ-α-τετ με τον Ρούσεβ που «έτρεξε» κούρσα μισού… γηπέδου, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να προβληματίζει δημιουργικά και να μην φτιάχνει φάσεις απέναντι στη βουλγαρική ομάδα.

Στον αντίποδα, η ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν εκείνη που είχε άλλες δύο σημαντικές στιγμές στο 81’ με το σουτ του Ντιαλό που απέκρουσε ο Πένια και το δυνατό βολέ του Γκάσεβιτς στο επόμενο λεπτό που βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

Κίτρινες: 69’ Τσάπρας – 50’ Κουέγιαρ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (85’ Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (67’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Πελίστρι (60’ Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (85’ Κοντούρης), Αντίνο (67’ Ζαρουρί), Ραστόντερ.

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταρ Αλεξάντροβ): Μαρίνοβ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (74’ Φράνκο), Ζεμζέμι, Ρούσεβ, Μάγερ, Α. Ίλιεβ (67’ Ντιαλό).

*Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα.

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης: