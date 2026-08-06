Ολυμπιακός: Κίνηση για τον δανεισμό του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο

Ο Ολυμπιακός προσανατολίζεται στην απόκτηση του Φρανσίσκο Μόουρα με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Η Πόρτο ζητεί περίπου 10 εκατ. ευρώ για την οριστική παραχώρησή του, ενώ ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει θετικά τη μετακίνησή του στην Ελλάδα.

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Αθλητισμός

Φρανσίσκο Μόουρα, Πόρτο
(Catarina Morais / Kapta+)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός εξετάζει την απόκτηση του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο με τη μορφή δανεισμού, ο οποίος αναμένεται να συνοδεύεται από οψιόν αγοράς.
  • Η Πόρτο ζητεί ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ για τον 25χρονο αριστερό μπακ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην επιλογή του δανεισμού.
  • Η Πόρτο εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο του δανεισμού, ενώ ο Μόουρα αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, χωρίς όμως οριστική συμφωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός εξετάζει την απόκτηση του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο με τη μορφή δανεισμού, ο οποίος αναμένεται να συνοδεύεται από οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η πορτογαλική εφημερίδα Record ανέφερε αρχικά ότι οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την αγορά του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, ο οποίος αποκάλυψε το ενδιαφέρον της πειραϊκής ομάδας, παρουσίασε νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Οι απαιτήσεις της Πόρτο

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο, η Πόρτο ζητεί ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρηση του 25χρονου αριστερού μπακ. Η συγκεκριμένη οικονομική απαίτηση φαίνεται ότι οδηγεί τον Ολυμπιακό στην επιλογή του δανεισμού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η πρόταση των Πειραιωτών αναμένεται να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, την οποία ο σύλλογος θα μπορεί να ενεργοποιήσει το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του.

Η Πόρτο εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο του δανεισμού με οψιόν αγοράς, αν και προτεραιότητά της παραμένει η οριστική πώληση του Μόουρα. Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

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