Ολυμπιακός: Κίνηση για τον δανεισμό του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την απόκτηση του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο με τη μορφή δανεισμού, ο οποίος αναμένεται να συνοδεύεται από οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η πορτογαλική εφημερίδα Record ανέφερε αρχικά ότι οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την αγορά του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, ο οποίος αποκάλυψε το ενδιαφέρον της πειραϊκής ομάδας, παρουσίασε νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Οι απαιτήσεις της Πόρτο

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο, η Πόρτο ζητεί ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρηση του 25χρονου αριστερού μπακ. Η συγκεκριμένη οικονομική απαίτηση φαίνεται ότι οδηγεί τον Ολυμπιακό στην επιλογή του δανεισμού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η πρόταση των Πειραιωτών αναμένεται να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, την οποία ο σύλλογος θα μπορεί να ενεργοποιήσει το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του.

Η Πόρτο εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο του δανεισμού με οψιόν αγοράς, αν και προτεραιότητά της παραμένει η οριστική πώληση του Μόουρα. Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους.