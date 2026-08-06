Ζάκυνθος: 57χρονος Βρετανός τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Ένας 57χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, ενώ κολυμπούσε στην περιοχή «Πισίνες» Κερίου, μετά από στάση ημερόπλοιου. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα αίτια διερευνώνται από το Λιμεναρχείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λιμενικό, Limeniko
Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 57χρονου Βρετανού τουρίστα στη Ζάκυνθο, καθώς έχασε τη ζωή του, ενώ κολυμπούσε στην περιοχή «Πισίνες» Κερίου.
  • Ο άτυχος άνδρας, επιβάτης ημερόπλοιου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα βαθιά νερά, ενώ είχε πραγματοποιήσει στάση για κολύμβηση.
  • Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 57χρονου Βρετανού τουρίστα στη Ζάκυνθο, καθώς έχασε τη ζωή του, ενώ κολυμπούσε στην περιοχή «Πισίνες» Κερίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, ο άτυχος άνδρας, ήταν επιβάτης ημερόπλοιου που πραγματοποιούσε τον περίπλου του νησιού και είχε πραγματοποιήσει στάση στη συγκεκριμένη απόκρημνη θαλάσσια περιοχή, για κολύμβηση. Κάτω από συνθήκες που είναι υπό διερεύνηση, ο 57χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τα βαθιά νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος, τον παρέλαβε από το σημείο και εν συνεχεία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ