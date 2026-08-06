Ζάκυνθος: 57χρονος Βρετανός τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 57χρονου Βρετανού τουρίστα στη Ζάκυνθο, καθώς έχασε τη ζωή του, ενώ κολυμπούσε στην περιοχή «Πισίνες» Κερίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, ο άτυχος άνδρας, ήταν επιβάτης ημερόπλοιου που πραγματοποιούσε τον περίπλου του νησιού και είχε πραγματοποιήσει στάση στη συγκεκριμένη απόκρημνη θαλάσσια περιοχή, για κολύμβηση. Κάτω από συνθήκες που είναι υπό διερεύνηση, ο 57χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τα βαθιά νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος, τον παρέλαβε από το σημείο και εν συνεχεία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.