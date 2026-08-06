Κόρινθος: Άνδρας σπάει τζαμαρία καταστήματος με πλάκα πεζοδρομίου – ΒΙΝΤΕΟ

Φθορές στην πρόσοψη καταστήματος που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Πατρών, στην Κόρινθο, προκάλεσε άγνωστος δράστης την Τρίτη (4/8/2026) το πρωί,

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το korinthostv.gr, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε το κατάστημα και εκτόξευσε μία πλάκα πεζοδρομίου προς την τζαμαρία της πρόσοψης, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επέστρεψε και πέταξε εκ νέου τμήμα της ίδιας πλάκας, στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας επιπλέον φθορές. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, με το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται ήδη στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.