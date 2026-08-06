Κόρινθος: Άνδρας σπάει τζαμαρία καταστήματος με πλάκα πεζοδρομίου – ΒΙΝΤΕΟ

Άγνωστος δράστης προκάλεσε φθορές στην πρόσοψη καταστήματος επί της Λεωφόρου Πατρών στην Κόρινθο, πετώντας δύο φορές πλάκα πεζοδρομίου την Τρίτη το πρωί. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών που διενεργούν προανάκριση για τον εντοπισμό του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Άνδρας σπάει τζαμαρία καταστήματος στην Κόρινθο
Πηγή: Korinthostv.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγνωστος δράστης προκάλεσε φθορές στην πρόσοψη καταστήματος επί της Λεωφόρου Πατρών, στην Κόρινθο, το πρωί της Τρίτης (4/8/2026).
  • Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εκτόξευσε δύο φορές τμήματα πλάκας πεζοδρομίου προς την τζαμαρία του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φθορές στην πρόσοψη καταστήματος που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Πατρών, στην Κόρινθο, προκάλεσε άγνωστος δράστης την Τρίτη (4/8/2026) το πρωί,

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το korinthostv.gr, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε το κατάστημα και εκτόξευσε μία πλάκα πεζοδρομίου προς την τζαμαρία της πρόσοψης, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επέστρεψε και πέταξε εκ νέου τμήμα της ίδιας πλάκας, στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας επιπλέον φθορές. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, με το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται ήδη στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ