Μαρία Κορινθίου: «Ενώ είμαι πολύ γήινος άνθρωπος, ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ φωτιά μέσα μου»

Η Μαρία Κορινθίου, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, μοιράστηκε πτυχές της ζωής και της καλλιτεχνικής της πορείας. Η ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν «γήινο» άνθρωπο με «πολύ φωτιά μέσα της», τονίζοντας την αποφασιστικότητά της και την ανάγκη των καλλιτεχνών για δημιουργία.

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Μαρία Κορινθίου
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού ήταν η Μαρία Κορινθίου. Η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της και την πορεία της, δηλώνοντας: «Ενώ είμαι πολύ γήινος άνθρωπος, ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ φωτιά μέσα μου».
  • Η Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στη πορεία της στον χώρο του θεάματος, τονίζοντας πως είναι «καθαρή Αιγόκερος» και πως «εάν εγώ κάτι βάλω σκοπό, στόχο, δημιουργικά, να κάνω, στο τέλος θα το κάνω!».
  • Η ηθοποιός σημείωσε ότι «μου αρέσει η δημιουργία» και πως οι καλλιτέχνες είναι «ελεύθερα πνεύματα, που θέλουν να καταπιάνονται, να δημιουργούν».

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Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού ήταν η Μαρία Κορινθίου. Η επιτυχημένη ηθοποιός στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για τη ζωή της και την πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο.

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Συγκεκριμένα, η Μαρία Κορινθίου αναφερόμενη στη πορεία της στον χώρο του θεάματος, είπε ότι: «Γενικά είμαι πολύ φωτιά. Ενώ είμαι πολύ γήινος άνθρωπος, πατάω γερά στα πόδια μου και είμαι ότι είναι το ζώδιό μου. Είμαι καθαρή Αιγόκερος. Ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ φωτιά μέσα μου».

«Δηλαδή από μικρή ήμουν… Και δεν υπολόγιζα κιόλας. Μου είπε κάποιος ότι δεν μπορώ να το κάνω; Καλά, κάτσε και παρακολούθησέ με. Εάν εγώ κάτι βάλω σκοπό, στόχο, δημιουργικά, να κάνω, στο τέλος θα το κάνω!», εξήγησε στη συνέχεια.

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«Μου αρέσει η δημιουργία. Νομίζω ότι αυτό είναι και στους περισσότερους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες γενικά δεν μπορούν να κάθονται. Οι καλλιτέχνες είναι ελεύθερα πνεύματα, που θέλουν να καταπιάνονται, να δημιουργούν», σημείωσε η Μαρία Κορινθίου.

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