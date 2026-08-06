Μαρία Κορινθίου: «Ενώ είμαι πολύ γήινος άνθρωπος, ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ φωτιά μέσα μου»

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού ήταν η Μαρία Κορινθίου. Η επιτυχημένη ηθοποιός στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για τη ζωή της και την πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Κορινθίου αναφερόμενη στη πορεία της στον χώρο του θεάματος, είπε ότι: «Γενικά είμαι πολύ φωτιά. Ενώ είμαι πολύ γήινος άνθρωπος, πατάω γερά στα πόδια μου και είμαι ότι είναι το ζώδιό μου. Είμαι καθαρή Αιγόκερος. Ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ φωτιά μέσα μου».

«Δηλαδή από μικρή ήμουν… Και δεν υπολόγιζα κιόλας. Μου είπε κάποιος ότι δεν μπορώ να το κάνω; Καλά, κάτσε και παρακολούθησέ με. Εάν εγώ κάτι βάλω σκοπό, στόχο, δημιουργικά, να κάνω, στο τέλος θα το κάνω!», εξήγησε στη συνέχεια.

«Μου αρέσει η δημιουργία. Νομίζω ότι αυτό είναι και στους περισσότερους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες γενικά δεν μπορούν να κάθονται. Οι καλλιτέχνες είναι ελεύθερα πνεύματα, που θέλουν να καταπιάνονται, να δημιουργούν», σημείωσε η Μαρία Κορινθίου.