Ζήσης Ρούμπος: «Θα ‘δινα τον κόσμο όλο να ξαναγυρνούσα πίσω…» – Η αναδρομή στο παρελθόν και το τρυφερό μήνυμα

Μία συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Ζήσης Ρούμπος, σε δημοσίευσή του στο Instagram. Αφορμή στάθηκε το παιδί του, το οποίο του ζήτησε να του ετοιμάσει ένα τοστ.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο επιτυχημένος ηθοποιός «ταξίδεψε» τους ακολούθους του στην πλατφόρμα, με την βοήθεια αυτού του απλού αλλά αγαπημένου σνακ, στα καλοκαίρια του τότε.

Ο Ζήσης Ρούμπος ανέβασε μία φωτογραφία του παιδιού του, στην οποία το βλέπουμε να τρώει τοστ έχοντας στην παρέα του και ένα γλυκύτατο σκυλάκι.

Στη λεζάντα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έγραψε: «Θα μου φτιάξεις ένα τοστ; Και θυμάμαι εκείνα τα καλοκαιρινά τοστ, τα τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο που ήταν αμβροσία, τα παιρνα μαζί στο παιχνίδι, μούλιαζε η ντομάτα το ψωμί και μαζί με το βούτυρο ήταν αποκάλυψη, τώρα απαγορεύονται τα βούτυρα.

Θα ‘δινα τον κόσμο όλο να ξαναγυρνούσα πίσω σε εκείνα τα καλοκαιρινά απογεύματα με τα τοστ και με εκείνους που μου τα φτιάχνανε. Τώρα φτιάχνουμε εμείς καινούργια απογεύματα με τοστ και καρπούζι και κάπως έτσι όλα είναι καλά».