Ζήσης Ρούμπος: «Θα ‘δινα τον κόσμο όλο να ξαναγυρνούσα πίσω…» – Η αναδρομή στο παρελθόν και το τρυφερό μήνυμα

Ο Ζήσης Ρούμπος έκανε μία συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν μέσω δημοσίευσής του στο Instagram, με αφορμή το παιδί του που ζήτησε τοστ. Μέσα από την ανάρτησή του, ο ηθοποιός μοιράστηκε νοσταλγικές αναμνήσεις από τα καλοκαιρινά τοστ της παιδικής του ηλικίας. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Ζήσης Ρούμπος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Ζήσης Ρούμπος, σε δημοσίευσή του στο Instagram, με αφορμή το παιδί του που του ζήτησε ένα τοστ.
  • Μέσα από την ανάρτησή του, ο επιτυχημένος ηθοποιός «ταξίδεψε» τους ακολούθους του στα καλοκαίρια του τότε, με τη βοήθεια του αγαπημένου σνακ.
  • Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως «Θα ‘δινα τον κόσμο όλο να ξαναγυρνούσα πίσω σε εκείνα τα καλοκαιρινά απογεύματα με τα τοστ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Ζήσης Ρούμπος, σε δημοσίευσή του στο Instagram. Αφορμή στάθηκε το παιδί του, το οποίο του ζήτησε να του ετοιμάσει ένα τοστ.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο επιτυχημένος ηθοποιός «ταξίδεψε» τους ακολούθους του στην πλατφόρμα, με την βοήθεια αυτού του απλού αλλά αγαπημένου σνακ, στα καλοκαίρια του τότε.

Ο Ζήσης Ρούμπος ανέβασε μία φωτογραφία του παιδιού του, στην οποία το βλέπουμε να τρώει τοστ έχοντας στην παρέα του και ένα γλυκύτατο σκυλάκι.

Στη λεζάντα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έγραψε: «Θα μου φτιάξεις ένα τοστ; Και θυμάμαι εκείνα τα καλοκαιρινά τοστ, τα τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο που ήταν αμβροσία, τα παιρνα μαζί στο παιχνίδι, μούλιαζε η ντομάτα το ψωμί και μαζί με το βούτυρο ήταν αποκάλυψη, τώρα απαγορεύονται τα βούτυρα.

Θα ‘δινα τον κόσμο όλο να ξαναγυρνούσα πίσω σε εκείνα τα καλοκαιρινά απογεύματα με τα τοστ και με εκείνους που μου τα φτιάχνανε. Τώρα φτιάχνουμε εμείς καινούργια απογεύματα με τοστ και καρπούζι και κάπως έτσι όλα είναι καλά».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zissis Roumbos (@zissis_roumbos)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ