Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η νέα φωτογραφία με τον λίγων μηνών γιο της – «Όλη μέρα μαζί σου…»

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε μία νέα τρυφερή φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία ποζάρει με τον λίγων μηνών γιο της, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαΐου.

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Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Φωτογραφία: Instagram/elizabethelechi_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία νέα φωτογραφία με τον λίγων μηνών γιο της, δημοσίευσε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι στο Instagram.
  • Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος αποκάλυψε τον ερχομό του γιου της, την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
  • Στο story της, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έχει γράψει: «Όλη μέρα μαζί σου…».

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Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι είχε αποκαλύψει τη γέννηση του γιου της, ο οποίος ήρθε στη ζωή στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησής της. Ο μικρός μαχητής της δημοσιογράφου και του συζύγου της, Νεκτάριου Λεμονίδη, βρίσκεται πλέον στο σπίτι του με τους γονείς του, με τη νέα μητέρα να ανεβάζει μία πολύ γλυκιά φωτογραφία στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο νέο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι με τους ακολούθους της στο Instagram, από το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα, την βλέπουμε μαζί με τον λίγων μηνών γιο της.

Το μωρό της δημοσιογράφου είναι ξαπλωμένο, με την ευτυχισμένη μητέρα να κρατάει τρυφερά το ένα ποδαράκι του και να το φιλάει.

«Όλη μέρα μαζί σου…», έχει γράψει η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, στη φωτογραφία που δημοσίευσε με την μορφή του story.

Ελίζαμπεθ Ελέτσι

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