Διαρρήκτριες εν δράσει: ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη θηλυκή συμμορία που «χτύπησε» στη Βάρκιζα

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«Βούτηρο στο ψωμί» των διαρρηκτών που μπουκάρουν σε σπίτια και κλέβουν ό,τι βρουν είναι η θερινή περίοδος, καθώς εκμεταλλεύονται την απουσία των ιδιοκτητών λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι κακοποιοί χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους για να τσεκάρουν αν κάποιος λείπει από το σπίτι ή την επιχείρησή του, όπως την τοποθέτηση σημαδιών κοντά στις πόρτες ή την παρακολούθηση των social media.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θηλυκή συμμορία που «χτύπησε» στη Βάρκιζα

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε το MEGA καταγράφεται η στιγμή που τρεις διαρρήκτριες θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους προκειμένου εισβάλλουν σε σπίτι στην Βάρκιζα. Για να διαπιστώσουν εάν βρίσκεται κάποιος μέσα, χτυπούν πρώτα τα κουδούνια.

Μόλις βεβαιώνονται ότι οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές ή την εργασία τους, παραβιάζουν την κλειδαριά και μέσα σε 15 λεπτά αρπάζουν ό,τι βρίσκουν.

Κάτι που επιχείρησαν να κάνουν και σε διπλανά σπίτια.

Η δράση διαρρήκτη σε καφετέρια στη Δάφνη

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφεται διαρρήκτης έξω από επιχείρηση στη Δάφνη. Με το πόδι του σπάει την κεντρική είσοδο της καφετέριας και καταφέρνει να εισβάλει στο εσωτερικό.

Με γρήγορες κινήσεις κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή την οποία αδειάζει και στη συνέχεια, αφού αρπάζει και ένα ασύρματο ηχείο από τον πάγκο της επιχείρησης εξαφανίζεται ανενόχλητος.

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς οι επιτήδειοι καραδοκούν. Οι πολίτες ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες στις γειτονιές της Αθήνας όπου η εγκληματικότητα ανθεί ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι λείπουν σε διακοπές και οι διαρρήκτες βρίσκουν ελεύθερο πεδίο.