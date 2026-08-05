Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Οι καταθέσεις των δύο τραυματιών και η νέα αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό ακόμη δύο μελών πληρώματος.

Οι αρμόδιες Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις, καταγεγραμμένες επικοινωνίες και τεχνικά ευρήματα, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η έρευνα επικεντρώνεται στον συντονισμό των εναέριων μέσων, στις εντολές που δόθηκαν στα πληρώματα και στη διάταξη των ελικοπτέρων πριν από τη σύγκρουση.

Οι καταθέσεις των τραυματιών

Σύμφωνα με το Open, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, κατέθεσαν ενώπιον των αξιωματικών που διερευνούν την υπόθεση. Οι ερευνητές τούς υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικά με το πρόσωπο που έδινε τις εντολές, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μεταδίδονταν και τη διάταξη που είχαν λάβει τα εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πυρόσβεσης.

Οι δύο τραυματίες δεν ανέφεραν στις καταθέσεις τους πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν, ενώ οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Οι αξιωματικοί θα αξιολογήσουν τις καταθέσεις σε συνδυασμό με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, τις μαρτυρίες των υπόλοιπων εμπλεκομένων και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων.

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Τι κατέθεσε ο Έλληνας διερμηνέας

Σύμφωνα με το MEGA, ο τραυματίας Έλληνας διερμηνέας κατέθεσε στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετείχαν συνολικά τρία ελικόπτερα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το πλήρωμα του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με το πρώτο ελικόπτερο του σχηματισμού. Το συγκεκριμένο εναέριο μέσο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα ρίψη νερού και δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το πλήρωμα προετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει τη δική του ρίψη νερού, όταν το ελικόπτερο προσέκρουσε αιφνιδίως σε ένα αντικείμενο, την ταυτότητα του οποίου οι επιβαίνοντες δεν γνώριζαν εκείνη τη στιγμή. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το πλήρωμα απελευθέρωσε το νερό που μετέφερε. Οι επιβαίνοντες πληροφορήθηκαν αργότερα ότι το ελικόπτερό τους είχε συγκρουστεί με το άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ο Έλληνας διερμηνέας κατέθεσε επίσης ότι δεν ενεργοποιήθηκε το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, παρότι τα ελικόπτερα διέθεταν σχετικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πλήρωμα είχε εντοπίσει οπτικά το άλλο ελικόπτερο λίγο πριν από το δυστύχημα. Ο ίδιος ενημέρωσε σχετικά τον Βρετανό κυβερνήτη, ωστόσο το πλήρωμα έχασε στη συνέχεια την οπτική επαφή με το συγκεκριμένο εναέριο μέσο.

Καταθέσεις στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών δίνουν επίσης ο Αυστραλός πιλότος και ο Έλληνας διερμηνέας του τρίτου ελικοπτέρου που συμμετείχε στον ίδιο επιχειρησιακό σχηματισμό, χωρίς να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο οι επιχειρησιακές συνομιλίες

Οι ερευνητικές Αρχές έχουν ήδη παραλάβει στοιχεία από τις επικοινωνίες του επιχειρησιακού κέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από δύο επιχειρησιακά κέντρα και αναμένουν ακόμη ένα αρχείο, προκειμένου να προχωρήσουν στη συνολική ανάλυση του υλικού.

Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα μετά τον επίσημο διορισμό τους και να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με τη σύγκρουση και την πτώση των ελικοπτέρων.

Μετά την ολοκλήρωση και την κατάθεση του πορίσματός τους, οι δύο τραυματίες ενδέχεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση. Οι Αρχές αναμένεται επίσης να λάβουν καταθέσεις από τα πληρώματα των υπόλοιπων εναέριων μέσων, τα στελέχη του Κέντρου Επιχειρήσεων και τους ανθρώπους που έφτασαν πρώτοι στο σημείο.

Στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιχείρησαν στην περιοχή μετά τη σύγκρουση.

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε στον ΑΝΤ1 ότι οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Αρχές ενδέχεται να ζητήσουν ακόμη και την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Νέα αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας

Παράλληλα με τη συλλογή των καταθέσεων και των επικοινωνιών, αστυνομικοί και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν νέα αυτοψία στο σημείο της σύγκρουσης.

Σε εικόνες από drone της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τις οποίες παρουσίασε ο ΑΝΤ1, φαίνεται ότι το ένα ελικόπτερο κατέπεσε σε χαράδρα και καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

Η απομάκρυνση των συντριμμιών αναμένεται να απαιτήσει ειδική επιχείρηση, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο. Οι αρμόδιοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ελικόπτερο βαρέος τύπου, όπως Chinook, για τη μεταφορά τους.

Οι αυτοψίες των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν ολοκληρωθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιολόγηση των τεχνικών ευρημάτων, των μαρτυρικών καταθέσεων και των καταγεγραμμένων επικοινωνιών, ώστε οι Αρχές να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δικαστική διερεύνηση ζητεί η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή

Την πλήρη δικαστική διερεύνηση της μοιραίας σύγκρουσης ζητούν η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα συντονιστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

Η οικογένεια ζητεί να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και να διερευνηθεί εάν στο δυστύχημα συνέβαλαν ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή προβλήματα στον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

«Με δεδομένο ότι έχει αναλάβει την υπόθεση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, για εμένα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε με πράξη ή παράλειψή του στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι να μην εξαντληθεί η έρευνα στους δύο χειριστές του άλλου ελικοπτέρου. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει εάν υπήρχε επίγειος ή εναέριος συντονιστής», ανέφερε η δικηγόρος της οικογένειας.

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επιχείρηση, την κατανομή των διαδρομών των ελικοπτέρων και τις οδηγίες που έλαβαν τα πληρώματα πριν από τη σύγκρουση.

Η δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση των συγγενών του Έλληνα συντονιστή μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

«Η μητέρα του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Το ίδιο και η αδελφή του, όπως και η σύζυγός του. Είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Ικάρων. Ήταν ένας πολύ έμπειρος πιλότος, με πάρα πολλές ώρες πτήσης, ειδικά εκπαιδευμένος σε αυτά τα ελικόπτερα», πρόσθεσε.

Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση του συνόλου των καταθέσεων, των επιχειρησιακών επικοινωνιών και των τεχνικών ευρημάτων. Τα στοιχεία αυτά θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραλείψεις ή αστοχίες που συνέβαλαν στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και στον θάνατο των δύο μελών των πληρωμάτων.