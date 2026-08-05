Σύμη: Στον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί – Είχε παρασυρθεί το ιστιοπλοϊκό που επέβαινε

Η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης ανήκει στον όγδοο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής (2/8).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.
  • Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σύμης.
  • Επτά αλλοδαποί επιβαίνοντες είχαν διασωθεί από την επιχείρηση, ενώ η σορός του όγδοου αγνοούμενου μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής (2/8), ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σύμης. Από την επιχείρηση που ακολούθησε είχαν διασωθεί επτά αλλοδαποί επιβαίνοντες, ενώ για τον όγδοο βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η σορός που εντοπίστηκε το πρωί αναγνωρίστηκε ως εκείνη του όγδοου αγνοούμενου επιβαίνοντα. Περισυλλέχθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο, όπου στη συνέχεια διακομίστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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