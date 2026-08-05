Σύμη: Ανασύρθηκε πτώμα άνδρα από τη θάλασσα – Ερευνάται αν πρόκειται για τον Γερμανό επιβάτη του ιστιοπλοϊκού

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Το πτώμα ενός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης, το πρωί της Τετάρτης (5/8).

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού έγινε έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Ερευνάται αν πρόκειται για τον Γερμανό του ιστιοπλοϊκού που αγνοούνταν

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα, ωστόσο ερευνάται αν πρόκειται για τον τον Γερμανό του ιστιοπλοϊκού που αγνοούνταν.

Το χρονικό με τους Γερμανούς τουρίστες που βρέθηκαν στη θάλασσα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (2/8), όταν οι οκτώ επιβαίνοντες, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σύμης, βρέθηκαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όλοι είχαν πέσει για κολύμπι και το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μην μπορούν να το προσεγγίσουν.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν σταδιακά οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες, οι οποίοι διασώθηκαν σώοι. Οι δύο από αυτούς κατάφεραν να κολυμπήσουν από μόνοι τους και να φθάσουν στον όρμο Πανορμίτη.