Τουρκία: Μοιραία μαχαιριά στην καρδιά για 19χρονο – Η φονική επίθεση από συνομηλίκους του, λόγω μίας διαφωνίας στο Instagram

Η βία μεταξύ νεαρών ατόμων, αποτελεί ένα φαινόμενο, που απασχολεί ολοένα και περισσότερες χώρες. Συγκρούσεις που ξεκινούν από διαφωνίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλήγουν, σε αρκετές περιπτώσεις, σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, αναδεικνύοντας τις επικίνδυνες διαστάσεις που μπορεί να λάβει η διαδικτυακή αντιπαράθεση.

Συνάντηση για «συμφιλίωση» που κατέληξε σε αιματοχυσία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θάνατος του 19χρονου Αλί Ανζό, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή, σε πάρκο της περιοχής Φατίχ, στην Κωνσταντινούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/8/2026), όταν ομάδες νεαρών συναντήθηκαν με σκοπό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να επιλύσουν μια διαφωνία, που είχε ξεκινήσει μέσω του Instagram. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση.

19 yaşındaki Ali Anzo’nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/VGBUZxGxz7 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2026



Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, καταγράφει τη στιγμή που οι νεαροί συγκεντρώνονται στο πάρκο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επικρατεί πανικός, καθώς ξεσπά συμπλοκή, με τον 19χρονο να καταρρέει αιμόφυρτος στο έδαφος, έπειτα από χτύπημα με μαχαίρι.

Μοιραία μαχαιριά στην καρδιά

Σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, ο Αλί Ανζό, δέχθηκε μαχαιριά στην καρδιά. Ο πατέρας του έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, όμως, όπως δήλωσε, ο γιος του είχε ήδη καταλήξει, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη 19χρονος, ο Αλί Χιλάλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για την υπόθεση οι τουρκικές Αρχές, έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

«Πήγε πιστεύοντας ότι θα μιλούσαν»

Ο ξάδελφος του άτυχου 19χρονου, περιέγραψε πως η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από μια διαφωνία, στο Instagram. Όπως ανέφερε, οι νεαροί κάλεσαν τον Αλί σε συνάντηση, με την πρόφαση ότι θα συμφιλιώνονταν.

«Του είπαν να έρθει για να τα βρουν. Πίστεψε ότι θα συζητούσαν. Έφυγε μαζί με έναν φίλο του για το σημείο, όμως μόλις έφτασαν δέχθηκαν επίθεση χωρίς να προηγηθεί καμία κουβέντα. Ο ένας δίνει μάχη για τη ζωή του και ο άλλος σκοτώθηκε. Το μόνο που ζητάμε είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τουρκική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο, το ζήτημα της νεανικής βίας και της κλιμάκωσης συγκρούσεων που ξεκινούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών,κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η θανατηφόρα επίθεση.