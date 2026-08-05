Από βραχυκύκλωμα ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική – Τι αποκαλύπτει το πόρισμα από το «σημείο μηδέν» – ΦΩΤΟ ντοκουμέντα

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με το πόρισμα των αρχών από το «σημείο μηδέν». Τα ευρήματα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφικών ντοκουμέντων αποτυπώνουν ίχνη επαφής μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκάλεσε τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ντοκουμέντο από το σημείο έναρξης της φωτιάς στην Βοιωτία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από βραχυκύκλωμα ξεκίνησε η φωτιά στην Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, σύμφωνα με το πόρισμα των αρχών από το «σημείο μηδέν».
  • Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η επαφή των αγωγών, λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιούργησε σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα, προκαλώντας την πυρκαγιά.
  • Το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει τοπική τήξη και παραμόρφωση καλωδίων, ευρήματα συμβατά με βραχυκύκλωμα. Τα ευρήματα οδήγησαν σε διώξεις και συλλήψεις για την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Από βραχυκύκλωμα ξεκίνησε η φωτιά στην Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική σύμφωνα με το πόρισμα των αρχών από το «σημείο μηδέν».

Δυτική Αττική: Καρέ καρέ η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθαιρώνα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο timelapse

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το ΕΡΤnews αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκάλεσε τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά. 

 Όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον μέγιστο βαθμό η επιφυλακή για αναζωπυρώσεις για 6η ημέρα – «Φόβοι» για τα καντηλάκια

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας που φέρει εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα που, σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος.

Ντοκουμέντο από το σημείο έναρξης της φωτιάς στην Βοιωτία

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα

Στη δεύτερη φωτογραφία αποτυπώνεται επίσης καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλλοίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Σύμφωνα με την αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Πυροσβεστικής, τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, προκαλώντας το βραχυκύκλωμα.

Ντοκουμέντο από το σημείο έναρξης της φωτιάς στην Βοιωτία

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια.

Ντοκουμέντο από το σημείο έναρξης της φωτιάς στην Βοιωτία

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ