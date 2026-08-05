Από βραχυκύκλωμα ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική – Τι αποκαλύπτει το πόρισμα από το «σημείο μηδέν» – ΦΩΤΟ ντοκουμέντα

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Από βραχυκύκλωμα ξεκίνησε η φωτιά στην Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική σύμφωνα με το πόρισμα των αρχών από το «σημείο μηδέν».

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το ΕΡΤnews αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκάλεσε τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά.

Όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας που φέρει εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα που, σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος.

Στη δεύτερη φωτογραφία αποτυπώνεται επίσης καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλλοίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Σύμφωνα με την αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Πυροσβεστικής, τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, προκαλώντας το βραχυκύκλωμα.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση.