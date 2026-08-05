Φωτιά στα Σφακιά: Ελεύθερος ο υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ μετά την απολογία του

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος (δίχως περιοριστικούς όρους) ο υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη στα Χανιά για πρόκληση της φωτιάς (που ευτυχώς δεν έλαβε διαστάσεις) στους Ακόνες Σφακίων το περασμένο Σάββατο (1/8).

Σύμφωνα με το Ertnews, o άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται, χωρίς να προκύπτει περαιτέρω εμπλοκή του στην υπόθεση.

Στο σημείο που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, στην περιοχή μεταξύ Ίμπρου, Ακονέ και Ασφένδου, υπάρχει δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που διενεργεί την προανάκριση και τη δικογραφία, υπάρχει πλήθος πειστηρίων που θα κατατεθούν υπόψιν κατά την ακροαματική διαδικασία.

H πυρκαγιά στους Ακόνες Σφακίων εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανώπολης και Βρυσσών δεν έλαβε διαστάσεις.