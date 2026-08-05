Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

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Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκε μία λέμβος με 56 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της δύναμης Frontex.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση υπό το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και μετά την ασφαλή περισυλλογή τους, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου.