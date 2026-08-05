Δυτική Αττική: Καρέ καρέ η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθαιρώνα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο timelapse

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Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Ο πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική καταγράφεται σε ένα δραματικό βίντεο, που δείχνει τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθαιρώνα.

Το timelapse βίντεο δημιούργησαν ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. και φίλοι του, που έχουν εγκαταστήσει κάμερα στην κορυφή του Κιθαιρώνα. Στις εικόνες διακρίνεται η φωτιά να καίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την πανέμορφη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου.

Φλόγες δεκάδων μέτρων, κανένας απολύτως έλεγχος και ισοπεδωτικό κάψιμο χιλιάδων στρεμμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus.

Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη.

Δείτε το βίντεο:

Στάχτη 144.243 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία

Αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι τα νεότερα στοιχεία από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Με βάση δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα.

Συγκεκριμένα:

Στη Βοιωτία , στην περιοχή της Ξηρονομής, έχουν καεί 30.966 στρέμματα.

, στην περιοχή της Ξηρονομής, έχουν καεί 30.966 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και Βοιωτίας, με επίκεντρο το Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί 113.277 στρέμματα.

Η δορυφορική καταγραφή αποτυπώνει μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής, η οποία ξεκινά από τη Βοιωτία και φτάνει έως τις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια

Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών (2017-2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περιόδου 2026 το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).

Από το 2017 μέχρι και το 2026 (έως 03/08), 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στον χάρτη που ακολουθεί.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 10 έτη το 32% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών.