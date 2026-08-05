Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον μέγιστο βαθμό η επιφυλακή για αναζωπυρώσεις για 6η ημέρα – «Φόβοι» για τα καντηλάκια

Στον μέγιστο βαθμό η επιφυλακή των αρχών για τυχόν αναζωπυρώσεις για 6η ημέρα στην μεγάλη φωτιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας και το βάρος πέφτει στις περιοχές της Λούμπας και της Ψάθας.

Στα καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Παράλληλα συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Λούμπα

Στη Λούμπα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης (4/8), όταν και άρχισε να φυσάει υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα «κυνήγι» από την πλευρά των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για να τις σβήσουν καθώς εκτείνονταν σε μεγάλη έκταση πέρα από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδήλι πάνω στο όρος Πατέρας.

Φόβοι στην Ψάθα για τα «καντηλάκια»

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι και τις τελευταίες ώρες της Τρίτης, εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ με τη δύση του ηλίου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης.

Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

«Η φωτιά μπορεί να καίει υπόγεια για μήνες» εξήγησε ο Λέκκας

Στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στη Δυτική Αττική στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8) ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ομότιμος καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε μεγάλες πυρκαγιές του παρελθόντος, όπως εκείνες της Ηλείας το 2007, της Πάρνηθας και της Χίου.

Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν η επιφανειακή φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει, η καύση μπορεί να συνεχίζεται υπόγεια, στο ριζικό σύστημα των δέντρων.

«Η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επί ημέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κορμοί και το ριζικό σύστημα των δέντρων καίγονται υπογείως. Αυτή η καύση μπορεί να διαρκέσει επί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες», ανέφερε.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που παραμένουν στο υπέδαφος μπορούν να συντηρήσουν θερμές εστίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και, υπό ευνοϊκές συνθήκες, να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη.

Αποκαλυπτική η δορυφορική εικόνα από την υπηρεσία Copernicus της φωτιάς στην Αττική και τη Βοιωτία

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τετάρτη

Για σήμερα Τετάρτη (5/8) πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.