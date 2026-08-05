Διυπουργική σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

Ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σήμερα διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με κύριο αντικείμενο την ταχεία καταγραφή ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρωγής, με άμεσες αποζημιώσεις να προβλέπονται για τους πληγέντες σε Βοιωτία και Δυτική Αττική.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης- Υπουργικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διυπουργική σύσκεψη συγκαλεί σήμερα ο πρωθυπουργός, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις.
  • Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων.
  • Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου και επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διυπουργική σύσκεψη συγκαλεί σήμερα ο πρωθυπουργός, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις.

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί, και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης.

Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Βοιωτία και Δυτική Αττική

Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτιρίων, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες.

Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα, θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

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