Αυγερινός κατά Καρυστιανού: «Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνεχίζεται η αναταραχή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις αλλά και οι αποχωρήσεις στελεχών δεν λένε να σταματήσουν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος τέθηκε εκτός κόμματος, επανήλθε με ανάρτηση και απάντησε με σαρκαστικό τρόπο στα social media, σχολιάζοντας τις αναφορές περί απόπειρας «υφαρπαγής» της ηγεσίας.

Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο επανέρχεται η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι των διακοπών, που είχε αναρτήσει σε προηγούμενη παρέμβασή του. Μόνο που τώρα, κατά μία έννοια, μετατρέπεται σε ασθενοφόρο.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με ειρωνική λεζάντα, γράφοντας:

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», στην ανακοίνωσή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις, έκανε λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος».

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις «καταργούν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής» και κάνουν λόγο για «μένος άδηλων συμφερόντων» που, σύμφωνα με το κόμμα, επιχείρησαν να υπονομεύσουν το εγχείρημα μέσω υπόγειων διαδικασιών.

Πιο αναλυτικά:

Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, ένα σαφές μήνυμα:

Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.

Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαιά τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν. Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».