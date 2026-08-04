Αυγερινός κατά Καρυστιανού: «Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας»

Συνεχίζεται η αναταραχή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με δημόσιες αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις στελεχών, καθώς ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός απάντησε σαρκαστικά στις αναφορές περί απόπειρας υφαρπαγής της ηγεσίας. Το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος από την πλευρά του, έκανε λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» και «σφετερισμό και διάσπαση ενός αγνού κινήματος» από «μένος άδηλων συμφερόντων»

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Πολιτική

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που τέθηκε εκτός «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», επανήλθε με σαρκαστικό σχόλιο, αναφέροντας: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας!».
  • Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έκανε λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος».
  • Η ανακοίνωση του κόμματος καταγγέλλει «μένος άδηλων συμφερόντων» που υποκίνησαν «υπόγειες διαδικασίες», τονίζοντας πως «Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει».

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Συνεχίζεται η αναταραχή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις αλλά και οι αποχωρήσεις στελεχών δεν λένε να σταματήσουν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος τέθηκε εκτός κόμματος, επανήλθε με ανάρτηση και απάντησε με σαρκαστικό τρόπο στα social media, σχολιάζοντας τις αναφορές περί απόπειρας «υφαρπαγής» της ηγεσίας.

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Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο επανέρχεται η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι των διακοπών, που είχε αναρτήσει σε προηγούμενη παρέμβασή του. Μόνο που τώρα, κατά μία έννοια, μετατρέπεται σε ασθενοφόρο.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με ειρωνική λεζάντα, γράφοντας:

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!»

Η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», στην ανακοίνωσή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις, έκανε λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος».

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις «καταργούν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής» και κάνουν λόγο για «μένος άδηλων συμφερόντων» που, σύμφωνα με το κόμμα, επιχείρησαν να υπονομεύσουν το εγχείρημα μέσω υπόγειων διαδικασιών.

Πιο αναλυτικά:

Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, ένα σαφές μήνυμα:

Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.

Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαιά τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν. Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».

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